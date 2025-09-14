Formentera y el largo camino hacia la accesibilidad real

Paula nació hace 22 años con un terrible secreto: tras una presencia aparentemente saludable se escondía el síndrome de Rett, un trastorno genético neurológico y de desarrollo poco frecuente que se caracteriza por una pérdida progresiva de las capacidades motoras y del habla. Suele estar asociado con discapacidad intelectual en diferentes grados y con otras enfermedades, lo que convierte a la persona afectada en dependiente para el resto de su vida.

Menchu y Paula en su silla adaptada. | M.R.

Pero Paula contaba con un arma poderosa para enfrentarse a su futuro poco halagüeño: su madre Menchu Román, una Guardia Civil ahora jubilada que decidió ponerse el mundo por montera y hacer que la vida de su hija, corta o larga, con o sin trastorno genético, valiera la pena.

Acceder a la orilla sobre arena seca no es fácil. | M.R.

«Cuando diagnosticaron a Paula, nos dijeron que la esperanza de vida era de entre 10 y 15 años, así que decidí sacarles provecho, que disfrutara al máximo, que viviera todas las experiencias posibles, y nos pusimos a viajar», cuenta esta incansable mujer en conversación telefónica desde Agaete, en Gran Canaria.

Pero no solo viajan desde que Paula era un bebé, sino que desde que cumplió los ocho años también participan en cuanta actividad «extrema» se les ocurre: «Volar en globo, tirarnos en parapente, esquiar...», enumera Menchu como si fuera lo más fácil y normal del mundo. Con solo 22 años, Paula ya «ha hecho de todo», cuenta su madre, mientras prepara la próxima aventura: se van a visitar Japón este otoño.

En su incansable peregrinar para enseñarle a Paula el mundo, hay un lugar que no dejan de visitar cada año: Formentera. Desde que en 2010 conocieron la isla gracias a la publicidad de una revista que anunciaba a la pitiusa del sur como ‘El último paraíso del Mediterráneo’, cada año pasan unos días en la isla en mayo o en septiembre, cuando hace menos calor y está menos masificada. «A Paula le encanta», asegura Menchu, «le gusta mucho ir en bicicleta y aquí, como los caminos son de piedra caliza, es fácil rodar sin que se hundan las ruedas».

El problema surge en los accesos a varios de esos caminos y pasarelas de madera. Muchos tienen unos listones horizontales que impiden el paso de motos y bicicletas para garantizar el uso peatonal de esos senderos pero que complican la vida de las personas con problemas de movilidad que se desplazan en sillas de ruedas o artilugios similares, como el transportín en el que se mueve Paula alrededor de la isla.

«La gente me tiene que ayudar a pasar a mi hija y su silla adaptada por encima de la madera y eso es un rollo, nos gusta ser independientes», cuenta Menchu. Las dos suelen quedarse en apartamentos situados en es Pujols, «porque después de recorrer varios sitios de la isla, es donde resulta más fácil para nosotras movernos, es la zona más accesible», considera.

La playa de es Pujols, junto con la de es Arenals, en Migjorn, cuenta con un servicio del Consell Insular que facilita el acceso al mar a las personas con limitaciones de movilidad, una accesibilidad «que podría mejorarse», según Menchu. «De la plataforma donde está la silla de baño hasta el agua hay un buen tramo de arena seca, que complica muchísimo llegar hasta allí», advierte, «y es todavía peor cuando la gente se pone delante y no deja paso», añade. Esta madre todavía es capaz de llevar a su hija en brazos, pero quien necesite acercarse con su propia silla de ruedas o la anfibia, lo tiene complicado. «Los socorristas, si pueden y están allí, siempre nos ayudan y son muy amables, pero la solución es tan fácil como instalar un tapiz, una esterilla de plástico temporal, como existen en muchos otros sitios, que llegue hasta la orilla», sugiere.

En el resto de las playas, como las situadas en el Parque Natural, el acceso es prácticamente imposible. «Tienen plazas de aparcamiento reservados para personas con movilidad reducida pero luego dicen que no pueden hacer una rampa adaptada porque es espacio protegido», lamenta. «Pueden hacer torres para que la Policía Local vigile la venta ambulante pero ni pasarelas adaptadas ni cambiadores inclusivos», denuncia.

Porque esta es otra de las quejas de Menchu y Paula: ninguna de las playas cuenta con un baño con una camilla donde poder cambiar a una persona adulta. «El calificativo de accesible se da con demasiada facilidad», considera. «No vale con poner una rampa o una plaza de aparcamiento, la inclusividad va mucho más allá», defiende.