La cifra total de migrantes llegados en 2025 a las Pitiusas ya supera los 2.000

Un total de 55 personas de origen magrebí y subsahariano han llegado en las últimas horas a la costa de Formentera en tres pateras, según han informado desde la Delegación de Gobierno en Baleares.

La primera de ellas era localizada a las 20 horas de este viernes a 60 millas al sureste de la isla de Formentera. En ella viajaban 16 personas que han sido rescatadas por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Otra embarcación se ha interceptado en torno a las 4 horas de la madrugada de este sábado a la playa Migjorn de Formentera, en la zona de La Fragata. En la patera viajaban 21 personas. En la actuación han intervenido la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y Guardia Civil de Formentera.

La tercera patera llegaba la mañana de este sábado, a las 10.40 horas. La Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de la Guardia Civil (USECIC), el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y el Puesto de la Guardia Civil de Formentera han intervenido en el rescate de un total de 18 personas de origen subsahariano que han sido localizadas en es camí del Monestir.

La cifra total de migrantes llegados a las Pitiusas ya asciende a 2.001 personas en 2025.