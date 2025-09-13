GxF alerta de la proliferación de acampadas ilegales en Formentera

Gent per Formentera (GxF) ha denunciado la proliferación de acampadas que se está produciendo este verano en Formentera y que continúa durante este mes de septiembre, tal y como lo demuestran las imágenes que se adjuntan en esta información y que han sido tomadas en los últimos días, según informa la formación en un comunicado.

La actividad de camping detectada se caracteriza principalmente por la pernoctación en vehículos adaptados, estacionados en el litoral de la isla y, en algunos casos, sobre la vegetación, explica la nota. El camping está prohibido en Formentera, según ordenanza municipal, y desde GxF han señalado que "la proliferación de esta actividad se debe a la falta de control por parte del equipo de gobierno de Sa Unió".

Además, durante gran parte de este verano y todavía hoy, se puede ver estacionada en la zona de levante del puerto de la Savina una autocaravana que incumple la regulación de Formentera.eco, sin que de momento se tenga conocimiento de que haya sido sancionada o inmovilizada, ya que este verano el Consell ha dejado de publicar la lista de propuestas de sanción que en años anteriores se hacía pública semanalmente, lamentan desde GxF.