Rutas en bicicleta, talleres y caminatas nocturnas para celebrar la Semana europea de la movilidad sostenible en Formentera

La conselleria de Movilidad del Consell de Formentera, ha presentado este viernes el programa de actividades con motivo de la Semana europea de la movilidad sostenible, que se celebrará del martes 16 al lunes 22 de septiembre. El objetivo de esta propuesta es "concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de apostar por un modelo de transporte respetuoso con el medio ambiente y la salud de las personas", según un comunicado de la institución insular.

Durante estos días, se ofrecerán actividades gratuitas y abiertas a todo el público que incluyen exhibiciones de bicicletas, talleres, rutas en bicicleta y caminatas populares. El programa arranca el martes 16 y el jueves 18 con una exhibición de bicicletas convencionales y eléctricas en la plaza de la Constitución de Sant Francesc, entre las 10.00 y las 13.00 horas. El miércoles 17 se celebrará un taller de mecánica básica de bicicletas, también en la plaza de la Constitución, de 17.00 a 20.00 horas. El viernes 19, sábado 20 y domingo 21 tendrá lugar la propuesta “¡Llega al faro de Es Cap en bici!”, que permitirá recorrer en bicicleta los dos kilómetros desde el punto de acceso de Sa Tanca d’Allà Dins hasta el faro, en horario de 17.30 a 20.00 horas.

Caminatas nocturnas

Además, el viernes 19 se organizará una caminata popular en es Caló de Sant Agustí, de 21.00 a 23.00 horas, con salida desde el muelle. Finalmente, el lunes 22, coincidiendo con el Día Mundial sin Coches, se celebrará una caminata popular al Torrent de s’Alga, de 21.00 a 23.00 horas, con salida desde el aparcamiento de Sa Tanca Vella.

Para las caminatas nocturnas, el Consell recomienda llevar calzado adecuado, chaleco reflectante, linterna y agua. Asimismo, las plazas son limitadas y es necesario reservar previamente a través del WhatsApp 686 459 054 o del correo disfrutaformentera@gmail.com.

La consellera de Movilidad, Verónica Castelló, destaca en la nota de prensa enviada a los medios que “la Semana europea de la movilidad sostenible es una oportunidad para concienciar, compartir alternativas y demostrar que los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público son opciones viables, saludables e imprescindibles para el futuro de Formentera”.

Con esta programación, "Formentera se suma una vez más a la iniciativa europea y reafirma su compromiso con un modelo de transporte sostenible, seguro e integrador", concluye el comunicado.