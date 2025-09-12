Nuevo concurso para contratar al inspector de Turismo
Aprobada la convocatoria de las nuevas bases generales para la selección de personal
Pilar Martínez
El Consell de Formentera ha aprobado en Junta de Gobierno las bases generales que regirán las convocatorias de los procesos de selección de personal de la institución. Se trata de una renovación de los criterios y condiciones que regulan los procedimientos selectivos vigentes hasta ahora y que estaban «completamente desactualizados», ya que databan de 2008, según explica el conseller de Recursos Humanos, Hugo Martínez
Gracias a estas bases generales, consensuadas en el marco de la mesa negociadora mixta y que «estaban encalladas, pero se ha podido avanzar mucho junto a los sindicatos durante el mes de agosto», la convocatoria de los concursos específicos para diferentes puestos de trabajo «será mucho más ágil y efectiva», explica Martínez.
Una de las consecuencias directas de este avance en el área de Recursos Humanos del Consell ha sido la finalización de la convocatoria para crear una bolsa de bomberos iniciada el pasado 2 de junio. Martínez explica que estos puestos se cubrirán con un « proceso de concurso-oposición de funcionarios de carrera» que, dado que las nuevas bases generales «se han aprobado antes de lo que se contemplaba», tendrá un tiempo de resolución muy similar al previsto para la convocatoria de junio, por lo cual se decidió eliminar esta última. «Es mucho mejor conseguir estabilizar al personal que tener interinos», considera Martínez. Entre 150 y 200 personas se habían interesado en formar parte de esta bolsa de bomberos.
Por otra parte, el responsable del área de Recursos Humanos del Consell confirma que de manera inminente se publicará en el Boib la convocatoria de concurso de méritos para la creación de una bolsa de inspectores de Turismo con carácter interino, tras el fracaso de la anterior convocatoria.
Martínez confía en que en esta ocasión el proceso salga adelante y Formentera pueda contar dentro de unos meses con el prometido inspector de Turismo.
