Llegan 19 migrantes a Formentera: la cifra total en las Pitiusas ya asciende a 1.904 personas en 2025

La Guardia Civil ha rescatado a 19 migrantes origen magrebí este viernes a las 8.30 horas en el camí s’Estufador en Formentera, según informa el Delegación del Gobierno en las islas.

Han Intervenido la Guardia Civil de Formentera, así como los servicios provinciales marítimo y aéreo, además del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña del instituto armado.

En lo que llevamos de año, 116 pateras con 1.904 migrantes han arribado a las Pitiusas. Del total, 98 pateras llegaron a Formentera con 1.639 personas a bordo.

Para acoger a estas personas, Ibiza y Formentera estrenarán próximamente sus nuevas carpas en sus respectivos puertos, unas instalaciones que servirán para contar con espacios más cómodos y equipados durante la realización de estos trabajos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Nuevas carpas

Desde la Delegación de Gobierno no concretan una fecha exacta de inauguración, pero sí avanzan que «en unos días» estarán abiertas tanto en es Botafoc como en la Savina.

La ultima llegada de pateras a Formentera se produjo el pasado 8 de septiembre, con 103 migrantes de origen magrebí en siete embarcaciones, de las que cinco fueron rescatadas en el mar en puntos cercanos a la costa de la isla, por Salvamento Marítimo y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, según informó la Delegación de Gobierno en Balears. Ya se han superado los 5.000 migrantes llegados por esta vía al archipiélago en lo que va de año.