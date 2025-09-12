Detenido en Formentera tras encañonar a viandantes y guardias civiles con una pistola falsa

La Guardia Civil ha detenido en Formentera a un hombre de 38 años de origen magrebí como presunto autor de un delito de amenazas, alteración grave del orden público y atentado contra agente de la autoridad, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado jueves, cuando una patrulla de la Guardia Civil fue alertada por la Policía Local de Sant Ferran sobre la presencia de un individuo en la vía pública que llevaba lo que parecía ser un arma de fuego, que resultó ser simulada.

Batida para localizarle

Al llegar al lugar, los agentes fueron avisados por varios viandantes de que el hombre caminaba con un arma en la mano y amenazaba a las personas con las que se cruzaba. El ahora arrestado también había accedido a varios establecimientos con la misma actitud, lo que llevó a los guardias civiles a organizar una batida por la zona para localizarlo.

Finalmente, el sospechoso fue interceptado y, en el momento de ser abordado, sacó de la cintura un arma que apuntó contra los agentes con el gesto de disparar. Los agentes de la Guardia Civil le "conminaron a deponer su actitud y acto seguido lo detuvieron.Tras el arresto, se le incautó el arma", concluye el comunicado.