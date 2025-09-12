Crisis migratoria: El dolor heredado por los muertos sin nombre

«Las familias que no saben dónde están sus hijos se enfrentan a una incertidumbre que no finaliza, a un duelo que no se termina, a un dolor que se hereda de padres a hijos y que es muy difícil de asumir». Son palabras de Helena Maleno, defensora de los derechos humanos del colectivo Caminando Fronteras, durante su visita a los nichos de los 13 migrantes que reposan, sin nombre, en el cementerio de Sant Francesc, en Formentera.

Helena Maleno escucha las explicaciones de Pepín Escandell, el enterrador del cementerio de Sant Francesc. | P.M.V.

Maleno se desplazó este jueves a la pitiusa del sur junto a Marouan Fartakh, coordinador de alertas del colectivo y Fina Darder, coordinadora del Fons Pitiús de Cooperació, para insistir en dar visibilidad a la terrible realidad que se esconde tras unas simples palabras inscritas en tonos azules sobre fondo blanco: Muerto en el mar. No identificado.

Pepín Escandell, Helena Maleno y Marouan Fartakh, a la entrada del cementerio de Sant Francesc. | P.M.V.

La visita formaba parte de un proyecto del observatorio de derechos humanos de las personas migrantes en la ruta argelina cofinanciado por el Fons Pitiús, y durante su transcurso Maleno ofreció cifras abrumadoras: solo desde el 15 de agosto y hasta ahora, Caminando Fronteras ha contabilizado un total de 55 personas desaparecidas en la ruta desde Argelia hasta Balears.

Y en todo el archipiélago, Formentera se alza con el nefasto galardón de haberse convertido en lugar de primera llegada en una «ruta invisibilizada» por el Gobierno, que insiste en calificarla como «no establecida», sin ofrecer argumentos que respalden una afirmación que se opone frontalmente a la realidad.

Caminando Fronteras tiene como objetivo tanto defender los derechos humanos en los trayectos migratorios como denunciar las violencias que sufre la población en movimiento. Además, parte de su labor tiene como objetivo ayudar a las familias a localizar a sus seres queridos, desaparecidos durante su incierta travesía hacia una supuesta vida mejor.

Aunque no todos los afectados quieren o pueden afrontar la más dura de las realidades. Como ejemplo, Maleno cuenta la historia de Mamadou, de Senegal. Su hijo, del mismo nombre, desapareció en 2018 y en la organización están «casi seguros» de que su cuerpo es uno de los muchos que tienen localizados, enterrados en cementerios como el de Formentera, pero sin nombre ni apellidos, por lo que siguen siendo anónimos.

«Se niega a hacerse las pruebas de ADN que podrían determinar si es su hijo o no, no quiere saber nada, no quiere aceptar esa posibilidad», narra Maleno. «Cada poco tiempo se pone en contacto con Caminando Fronteras para pedirnos que busquemos a su hijo en sitios donde le han dicho que le han visto», añade. Su otro hijo, hermano del desaparecido, ha asumido su pérdida, cuenta que ya han rezado por él, que saben que está muerto, pero que su padre no puede asumirlo. «Se le ha ido un poco la cabeza», lamenta esta activista por los derechos humanos.

Dolor ramificado

«Es muy difícil que una madre o un padre asuma algo así», cuenta Maleno. «Suelen ser los hermanos o primos de los desaparecidos quienes toman el rol de buscadores, porque esta tragedia no termina nunca, se va ramificando y afecta a generaciones enteras», considera.

Para la portavoz del colectivo, la dimensión de las desapariciones en el mar es tan grande como la de las ocurridas durante la Guerra Civil española, y el impacto en las familias que buscan es el mismo. «Los bisnietos de los desaparecidos en aquella guerra siguen buscando, y en este caso es igual: hemos visto mamás que mueren, pero sigue buscando el hermano o la hermana con la esperanza de encontrarlos vivos, pero si no es posible, por lo menos para tener una tumba en la que pensar», alega Maleno.

Cuando el mar se lleva a una persona y devuelve un cuerpo sin identificar, la miríada de problemas, no solo emocionales, que esto comporta es infinita. Desde represalias para los familiares de desaparecidos, como ocurre en Senegal, donde llegan a ser detenidos por denunciar desapariciones de cayucos, hasta trabas legales para reconocer la viudedad o la orfandad de los que quedaron esperando noticias.

También el hecho de ser enterrados en cementerios católicos a pesar de ser musulmanes supone una carga psicológica para los supervivientes, que a menudo tienen que luchar con el sentimiento de culpabilidad, de sentirse responsables de la muerte de un hijo que salió de casa para mejorar la vida de sus familias en sus países de origen y nunca más se supo de él.

«A veces son críos de 12 o 13 años, que en sus países ya son hombres y sienten la responsabilidad de ocuparse de sus allegados, que simplemente se escapan de casa, nadie les obliga a salir», apunta Maleno. «Es muy difícil valorar lo que impulsa a una persona a subirse a una patera», desarrolla. «Cada caso es totalmente diferente, pero en su mayoría son actos de valentía, como esas mujeres que se embarcan con niños pequeños y puede parecer una locura, pero la realidad es que, sobre todo en el caso de subsaharianas, quedaron embarazadas durante su periplo fruto de las violaciones sufridas», denuncia.

Cuando todo sale mal, el mar devuelve a la tierra cuerpos en diferentes estados de descomposición que, tras una fallida identificación, son enterrados sin más. Ahí comienza el trabajo de Caminando Fronteras, que dispone de una demasiado extensa base de datos donde se cruzan la información de pateras desaparecidas con las llamadas de auxilio de las familias que no logran contactar con los viajeros.

Cuando estas investigaciones obtienen algún tipo de coincidencia, con la ayuda de la Universidad de Granada y tras seguir el procedimiento judicial establecido, se toman muestras de ADN con la esperanza de poder poner un punto y final al inconmensurable dolor de los supervivientes.

Todos varones

Por el momento, esto no ocurre con los 13 fallecidos enterrados en Formentera, todos hombres, según explica Pepín Escandell, el operario que se encarga de darles sepultura. «Hubo una chica aquí, hace años, pero al final pudo ser identificada porque llevaba documentos encima, y su familia se la llevó», afirma. Pepín muestra su preocupación por la capacidad del cementerio: «Hay sitio para unas 44 personas más, si continúa el goteo de llegadas de cuerpos, o si ocurre una desgracia gorda en el mar, no sé qué vamos a hacer, dónde los vamos a meter».

Porque el problema no tiene visos de solucionarse. «Hay un sistema de control en la migración en el que todo el mundo gana dinero», denuncia Maleno sin temor. «Las mafias existen sí, pero también son responsables la gendarmería, la guardia tunecina, los gobiernos que invierten el dinero que se les da para la migración en empresas europeas de armamento...», detalla. «Nadie quiere acabar con el problema porque es un chollo, están ganando dinero con la muerte de las personas en las fronteras», afirma, rotunda.

En su despedida a los visitantes, Pepín resume en pocas palabras el sentimiento general: «gracias por haceros ver y haceros oír, que es muy necesario».