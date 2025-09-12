Convocada la nueva beca de investigación sobre patrimonio del Consell de Formentera

El Consell de Formentera ha publicado en el Boib del 11 de septiembre la aprobación de las bases y la convocatoria de la beca de investigación 2025, destinada a impulsar y fomentar la investigación científica vinculada al patrimonio cultural de la isla.

Esta beca, dotada con 8.500 euros, se otorga mediante un procedimiento de concurrencia competitiva al proyecto que obtenga mejor puntuación según los criterios de interés científico, coherencia metodológica y currículum de los investigadores. Los proyectos deben ser inéditos y enmarcarse en el ámbito del patrimonio histórico, cultural, inmaterial o documental.

Las solicitudes pueden realizarse hasta el 23 de octubre presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) o a través de la OVAC.