Convocada la nueva beca de investigación sobre patrimonio del Consell de Formentera
Las solicitudes para participar pueden presentarse hasta el 23 de octubre
P.M.V.
El Consell de Formentera ha publicado en el Boib del 11 de septiembre la aprobación de las bases y la convocatoria de la beca de investigación 2025, destinada a impulsar y fomentar la investigación científica vinculada al patrimonio cultural de la isla.
Esta beca, dotada con 8.500 euros, se otorga mediante un procedimiento de concurrencia competitiva al proyecto que obtenga mejor puntuación según los criterios de interés científico, coherencia metodológica y currículum de los investigadores. Los proyectos deben ser inéditos y enmarcarse en el ámbito del patrimonio histórico, cultural, inmaterial o documental.
Las solicitudes pueden realizarse hasta el 23 de octubre presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) o a través de la OVAC.
- Niños de diez años solos en una patera rumbo a Formentera
- Un multimillonario pasa cuatro días en Formentera y averigua cuánto se gastó: '500 euros al día me parece muy poco
- Pesca recreativa sobre la ampliación de la Reserva de es Freus: 'Todos los experimentos se hacen con Formentera
- Espectacular incendio en un velero cerca del puerto de Formentera, en el Parque Natural de ses Salines
- Una 'influencer' se la juega por una foto en un acantilado en Formentera: 'Si se rompe la piedra estás muerta
- Bizarrap se quita las gafas y la gorra para disfrutar del mar de Formentera
- El dueño de un alquiler de barcos en la Savina denuncia amenazas
- Confirmada una multa de 100.000 euros por una fiesta ilegal en Formentera