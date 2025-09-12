Aparece un nuevo cadáver en la playa de Migjorn, en Formentera

Fuentes oficiales de la Guardia Civil han confirmado a Diario de Ibiza el hallazgo el pasado miércoles día 10 de septiembre de "restos óseos" en la playa de Migjorn, sin que se haya podido obtener más información sobre el suceso. Otras fuentes de alta solvencia afirman que el cadáver localizado en la zona de es Ca Marí se encontraba en "avanzado estado de descomposición" y había sido trasladado hasta el Tanatorio para que se le realizara la autopsia. Aunque es pronto para conocer ningún dato al respecto, se sospecha que se trate del cuerpo sin vida de un migrante fallecido en el trayecto desde Argelia hasta Balears.

Según los datos facilitados por Delegación de Gobierno, durante el primer trimestre del año se localizaron 15 cuerpos tanto en las playas como en las aguas que rodean al archipiélago balear. A esta cantidad habría que sumar los 16 fallecidos localizados entre el 13 de abril y el 4 de junio, lo que arroja un saldo de 31 cuerpos de migrantes recuperados hasta el momento.

En los primeros seis meses del año, han llegado a Baleares 1.967 personas y se han interceptado 89 embarcaciones, según las mismas fuentes de la Delegación de Gobierno.