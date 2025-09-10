Simona Colzi viaja a Japón para pintar de índigo sus creaciones al volver a Formentera

La artista textil Simona Colzi viajó este invierno hasta Japón y de regreso trajo en sus maletas un tesoro: unas semillas de Persicaria tinctoria, la planta de la cual se obtiene el pigmento del color índigo. Tras germinar las semillas y cuidarlas, Colzi ha podido utilizar las hojas frescas de la planta para obtener un color muy cercano «al turquesa del mar de Formentera» con el que ha teñido varias de las prendas y «piezas terapéuticas» que presenta en el Centro Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc.

Habitualmente, esta artesana trabaja con plantas silvestres de Formentera, de las que obtiene colores verdosos y ocres, «pero en la isla no hay ninguna especie vegetal que dé el color azul», explica. Durante su viaje a Japón, Colzi aprendió el proceso de extracción del color índigo, que requiere una elaboración diferente a la de otros tintes vegetales. A su vuelta, el pasado febrero, hizo lo que ella misma define como «un experimento»: plantó las semillas que trajo y cuidó pacientemente de los ejemplares de Persicaria tinctoria que brotaron hasta conseguir «una pequeña plantación» para teñir los tejidos de sus prendas únicas.

«Estas plantas, utilizadas cuando están secas, dan un color azul oscuro, y solo cuando están frescas ofrecen el color turquesa», desarrolla Colzi. El proceso para lograr este último color debe ser muy rápido: «hay que cosechar, hacer una especie de zumo y trabajar el tejido en media hora, porque después se evapora todo el pigmento», advierte.

La artista textil asegura sentirse «muy orgullosa» de incorporar esta técnica y estos tonos en su trabajo artesanal, y ha querido mostrar su esfuerzo en esta exposición titulada ‘Aizome’, el término japonés para «teñido con índigo», que puede visitarse hasta el 14 de septiembre en horario de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas, sábados incluidos.