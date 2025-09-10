Formentera da un paso más hacia la rehabilitación de Sa Senieta, una de las sedes del futuro museo de la isla

El Consell de Formentera ha adjudicado a la Universitat Politècnica de València (UPV) la redacción del proyecto ejecutivo de restauración y rehabilitación de la casa tradicional conocida como Sa Senieta, declarada Bien Catalogado y situada en el entorno de protección del conjunto histórico de Sant Francesc.

La actuación, con un presupuesto de 143.944,63 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de cinco meses, "supone un paso decisivo para la preservación y puesta en valor de este patrimonio histórico", según la nota de prensa facilitada por la institución insular.

El proyecto cuenta con una subvención directa de 200.000 euros del Govern de les Illes Balears, a través de la conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, destinada a la redacción y desarrollo del plan de restauración y musealización de Sa Senieta, que se convertirá en una de las sedes del futuro Museo de Formentera.

El presidente del Consell, Óscar Portas, ha destacado que Sa Senieta es "un icono de nuestra identidad y con esta iniciativa aseguramos su conservación y futuro como un espacio vivo al servicio de la comunidad".

La tramitación administrativa comenzó el 11 de abril de 2025, cuando la Junta de Gobierno del Consell Insular aprobó el expediente de licitación. Posteriormente, el 30 de junio de 2025, la mesa de contratación evaluó las ofertas y requirió a la UPV la documentación necesaria para continuar con el proceso.

Sa Senieta es considerada una de las casas tradicionales más representativas de Formentera y un testimonio vivo de la identidad arquitectónica e histórica de la isla. Tras años de desuso y abandono, su recuperación responde a la voluntad de reforzar el patrimonio como pilar de la memoria colectiva y del futuro cultural de Formentera.

Este proyecto simboliza la unión entre conservación e innovación, con el objetivo de devolver a la ciudadanía un espacio cargado de historia y significado. La rehabilitación de Sa Senieta forma parte de una estrategia más amplia del Consell Insular para consolidar el patrimonio como una infraestructura estratégica para la isla.

Además, el Consell recuerda que recientemente también se aprobó la redacción del proyecto de rehabilitación de Ca ses Ferreres y la construcción de una casa de herramientas. "Una actuación complementaria que refuerza la apuesta de la institución por ampliar los equipamientos públicos vinculados al patrimonio y la cultura, y dotar a Formentera de espacios mejor preparados para la gestión y dinamización de su legado", añade el Consell en el comunicado.