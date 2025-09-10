Caleidoscopio de emociones ante el inicio del curso en Formentera

Los alrededores del colegio Sant Ferran de ses Roques, en la localidad formenterense del mismo nombre, bullían la mañana de este miércoles con los numerosos padres, abuelos, tíos y, sobre todo, niños que esperaban para acceder a su interior. A pesar de que la mayoría de los menores han coincidido durante el verano en los parques y playas de la isla o participando en las numerosas actividades públicas o privadas para garantizar la conciliación familiar en un lugar con una alta tasa de temporalidad laboral estival, también se prodigaban sinceros abrazos de reencuentro y se creaban breves corrillos de padres saludándose antes de salir corriendo hacia sus trabajos.

En el centro El Pilar de la Mola los niños son superhéroes con superpoderes. | FOTOS: P. M. V.

En las caras de mayores y niños se desplegaba todo un catálogo de sentimientos y emociones: alegría, nerviosismo, sueño, enfado, miedo... Como cada año, los más pequeños parecían los más abrumados por el jolgorio resultante de intentar hacer pasar por una puerta a 330 alumnos y sus acompañantes lo más rápido posible. Según aumentaba la edad de los estudiantes, el talante iba cambiando desde la ilusión del reencuentro de los primeros cursos de Infantil hasta el pasotismo de los pre adolescentes de sexto de Primaria, que ya parecían de vuelta de todo.

Un grupo de niñas del colegio Sant Ferran de ses Roques, a su llegada al centro el primer día del curso. | P.M.V.

Preguntadas sobre sus sensaciones ante el nuevo curso, un grupo de niñas de diferentes niveles de Primaria formado por Julieta, Sofía, Yoselin, Ariadna y Naia respondían que «muy bien todo», aunque sus intercambios de miradas traviesas y risitas hacían dudar un poco de la sinceridad de sus respuestas. «La verdad es que se está mejor en verano, sin cole, todo el día con las amigas y en la piscina», concedía finalmente una de ellas.

Entre los progenitores, más de lo mismo: algunos valoraban la vuelta a la rutina que marcará sus vidas durante los próximos nueve meses y unos pocos admitían que les había costado levantarse y no tenían «ninguna gana de venir, ni los padres ni los niños, se está muy a gustito de vacaciones, sin horarios».

Aunque lo cierto es que ese ideal de verano durmiendo hasta tarde y sin preocupaciones no suele ser lo más habitual en Formentera. Una amplia mayoría de los niños que este martes empezaban el colegio se ha estado levantando igual de temprano, o más, durante el periodo estival. Muchos contaban que habían participado en las escuelas de verano del Consell de Formentera, donde estaban entretenidos de 9 a 14 horas mientras sus padres trabajan. Otro numeroso grupo había asistido a campus centrados en actividades como baloncesto, fútbol, teatro y danza o vela.

Una vez dentro del centro, a los niños los recibió el profesorado y el equipo directivo, todos ellos con atuendos de expedicionarios al estilo de Indiana Jones. Porque este año este colegio ha elegido como hilo conductor para todo el curso ‘La Historia’, una materia que afrontarán a modo de expedición, descubriendo entre todos los cursos los diferentes periodos de la historia de la humanidad.

En la otra punta de la isla, en el colegio El Pilar de la Mola, la treintena de alumnos de este pequeño centro se encontraba a su llegada unas cajitas personalizadas en las cuales se ocultaban sus respectivas «misiones» y se les animaba a «romper» con sus miedos y «activar sus poderes». El nuevo curso está orientado hacia un objetivo extraordinario: descubrir «el poder» que cada alumno lleva dentro.

Este colegio afronta el nuevo año con la tranquilidad que da contar con todos los maestros de la plantilla, pero pendientes de las obras para retirar las aulas modulares actuales.

En total, 1.263 escolares comenzaron este miércoles un nuevo curso en Formentera sin percances, con algo de sueño y, sobre todo, dispuestos a aprender.