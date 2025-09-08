Rescatada una patera con seis migrantes en aguas de Formentera
En lo que va de año ya han llegado a Formentera 91 pateras con 1.523 migrantes
Ibiza
El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado una patera con seis migrantes a bordo a una milla al sur de Formentera. La embarcación ha sido localizada a las dos de la madrugada de este lunes, según ha informado desde la Delegación del Gobierno en las Islas.
En lo que va de año un total de 109 pateras han llegado a las Pitiusas con 1.788 migrantes. A Ibiza, han arribado 18 embarcaciones con 265 personas, mientras que a Formentera han llegado 91 pateras con 1.523 migrantes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El restaurante de Formentera Cala Duo recurre su cierre
- Niños de diez años solos en una patera rumbo a Formentera
- Un multimillonario pasa cuatro días en Formentera y averigua cuánto se gastó: '500 euros al día me parece muy poco
- Pesca recreativa sobre la ampliación de la Reserva de es Freus: 'Todos los experimentos se hacen con Formentera
- Espectacular incendio en un velero cerca del puerto de Formentera, en el Parque Natural de ses Salines
- Una 'influencer' se la juega por una foto en un acantilado en Formentera: 'Si se rompe la piedra estás muerta
- Bizarrap se quita las gafas y la gorra para disfrutar del mar de Formentera
- El dueño de un alquiler de barcos en la Savina denuncia amenazas