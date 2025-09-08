Rescatada una patera con seis migrantes en aguas de Formentera

El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado una patera con seis migrantes a bordo a una milla al sur de Formentera. La embarcación ha sido localizada a las dos de la madrugada de este lunes, según ha informado desde la Delegación del Gobierno en las Islas.

En lo que va de año un total de 109 pateras han llegado a las Pitiusas con 1.788 migrantes. A Ibiza, han arribado 18 embarcaciones con 265 personas, mientras que a Formentera han llegado 91 pateras con 1.523 migrantes.