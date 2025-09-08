Las guitarras toman al asalto las noches de Sant Ferran un año más

Ya son 16 los años que han transcurrido desde que la Associació Guitarres de Formentera presentara la primera edición de un festival que sigue atrayendo a los entusiastas de la música y del ritmo sosegado que va recuperando la pitiusa del sur en septiembre, cuando se ha superado el punto álgido de la temporada alta turística.

Este año, el cartel del Guitarres de Formentera arranca a lo grande este viernes 12 de septiembre a las 22 horas en la plaza de la iglesia de Sant Ferran con la actuación de The Moonshine Band, una formación de folk irlandés creada en Ibiza. El cuarteto está compuesto por el irlandés Seán Mackey, el estadounidense Dennis Herman, el aragonés Raúl Moya y el ibicenco P. J. González. Estos músicos, acompañados en ocasiones por el violín de Isabel Moore, interpretan tanto composiciones propias como versiones de música irlandesa, folk y country.

Tras ellos actuará la cantante y compositora afincada en Formentera Maya Alexander Band y terminará la jornada Marinah, ex integrante de Ojos de Brujo y asidua de los escenarios pitiusos.

El sábado 13, también a las 22 horas y en Sant Ferran, será el turno de Sgt Pepe’s Lonely Hearts Club Band, una agrupación que dedica su sabiduría musical a versionar temas de The Beatles.

Década de los 50

Cecilya & The Candy Kings tomará el relevo con su repertorio de blues, rock and roll y otras músicas de raíz americanas. Esta cantante catalana afincada en París, participó en el concurso televisivo La Voz en 2017 y se declara «enamorada de los años 50», una década de la que surgieron grandes temas que versionará la banda durante su actuación en Formentera, intercalando sus propias composiciones.

Tras ella llegará Chimichurri, la formación formenterense con reconocida trayectoria en las Pitiusas. El repertorio de este trío formado por José Rulo, Mariano Menteguiaga y David Barona, se mueve entre el rock más enérgico y el funky más divertido, obligando a todo el que escucha su música a bailar sin parar.

Para terminar la noche del sábado subirá al escenario Ainda Nao, una banda con un sonido distintivo enmarcado en el género de la música balcánica.

Jam Session

El domingo 14, los supervivientes de un fin de semana repleto de ritmo, tienen una cita en Sa Pantxa, el espacio cultural de Sant Ferran, con una Jam session que comenzará a las 21 horas, sin planes ni programa pero seguro que con música de primera.