Formentera instalará una red de cámaras inteligentes para el control turístico

El Consell de Formentera ha aprobado el expediente de contratación para el suministro y la instalación de una red de 11 cámaras web interactivas de alta resolución. Este proyecto "innovador reforzará la promoción turística en la isla y permitirá gestionar en tiempo real la presión turística en los principales enclaves", según apunta la institución.

La red está formada por cámaras panorámicas de 360 y 180 grados que retransmitirán en directo imágenes panorámicas de "gran calidad" y, al mismo tiempo, un análisis sobre la afluencia de gente y embarcaciones de zonas de máxima presión turística.

En cuanto a la ubicación de las cámaras, estas estarán en nueve puntos estratégicos de la isla: la Savina, ses Illetes, es Pujols, Migjorn, es Caló de Sant Agustí, Cala Saona, Cap de Barberia, el Pilar de la Mola y es Mirador de Formentera.

Protección de datos

Al margen de la transmisión en vivo, el sistema, que incorpora mecanismos de protección de datos con sistemas de difuminación de personas, matrículas y embarcaciones, se complementará con una plataforma interactiva dotada de inteligencia artificial. Esto servirá para ofrecer a los visitantes imágenes y vídeos en tiempo real y "mejorar su experiencia en la isla". A ello, hay que sumarle mapas interactivos con rutas y puntos de interés, además de informes automáticos de ocupación y de afluencia de personas.

Este proyecto "supone un salto de calidad en nuestra estrategia de la promoción turística: apostamos por la digitalización y la sostenibilidad, y reforzar la marca Formentera", según en el conseller de Turismo, Comercio, Innovación y Vivienda, Artal Mayans, que añade que la iniciativa permitirá "mejorar la gestión de los recursos naturales en la isla, controlar la presión turísitica y proteger el entorno natural".

La tramitación del expediente se ha declarado como urgente y su ejecución deberá completarse antes del 30 de junio de 2026.