Detectan dos ejemplares de dragón azul en Formentera

El Glaucus atlanticus, conocido popularmente como dragón azul, se ha dejado ver en aguas de Formentera. Ayer por la tarde se localizaron dos ejemplares en la playa de Migjorn, un hallazgo confirmado en Ràdio Illa por el coordinador del Servicio de Socorrismo de la isla, Marco Lage.

De apenas 3 o 4 centímetros, este molusco marino llama la atención por su vistoso color azul y sus formas elegantes. El contacto con un dragón azul puede causar picaduras muy dolorosas, acompañadas de inflamación, ampollas, náuseas o, en casos graves, reacciones alérgicas severas. Por eso, aunque no es agresivo ni letal, representa un riesgo real si se manipula sin precaución, incluso cuando está muerto o varado en la playa.

El dragón azul habita normalmente en aguas templadas y tropicales del Atlántico y el Índico. Sin embargo, en 2021 volvió a documentarse su presencia en el mar Mediterráneo, tres siglos después de que el botánico Johann Philipp Breyne registrara un avistamiento en Ibiza en 1705. El aumento de la temperatura del agua podría explicar este regreso a nuestras costas.

Lage recordó en Ràdio Illa que, si se avistan más ejemplares en el litoral de Formentera, lo más importante es no acercarse, evitar cualquier contacto y avisar al teléfono de emergencias 112. En caso de picadura, los socorristas aconsejan lavar la zona con agua salada y aplicar un paño frío, pero nunca hielo, vinagre ni alcohol. Si los síntomas se agravan, hay que acudir al centro médico.