Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Declarado un incendio forestal en Formentera

Dos bomberos durante un simulacro en una imagen de archivo

Dos bomberos durante un simulacro en una imagen de archivo / Toni Escobar

Redacción Ibiza

Un incendio forestal ha sido declarado este sábado en la localidad de Sant Francesc, en Formentera.

El fuego se ha confirmado sobre las 13.15 horas y ha sido catalogado de gravedad potencial 0, ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Un medio aéreo, una autobomba, siete bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente trabajan para tratar de sofocar las llamas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents