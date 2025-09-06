Declarado un incendio forestal en Formentera
Un incendio forestal ha sido declarado este sábado en la localidad de Sant Francesc, en Formentera.
El fuego se ha confirmado sobre las 13.15 horas y ha sido catalogado de gravedad potencial 0, ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.
Un medio aéreo, una autobomba, siete bomberos forestales y dos agentes de medio ambiente trabajan para tratar de sofocar las llamas.
