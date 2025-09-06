Accidente en una rotonda en Sant Francesc, en Formentera

Una mujer ha resultado herida este sábado en un accidente en una rotonda situada en las inmediaciones de Sant Francesc, en Formentera, a última hora de esta mañana.

La víctima, que vestía de blanco, quedó sentada en el suelo tras el impacto y parecía herida en el brazo derecho, según explican testigos presenciales. Hasta el lugar del accidente acudieron efectivos del 061 con dos ambulancias para prestarle asistencia sanitaria. También han acudido patrullas de la Policía Local de Formentera y de la Guardia Civil, que se han dedicado a organizar el tráfico mientras prestaban las primeras atenciones a la víctima.

Según relatan estos mismos testigos, se trataría de un grupo de chicas que circulaban en moto, una de las cuales ha tenido el accidente.

Este diario ha preguntado por el estado de la mujer al 061 este mediodía, pero no ha recibido respuesta.