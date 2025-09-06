Accidente en una rotonda en Sant Francesc, en Formentera
La mujer ha resultado herida en el brazo derecho
Una mujer ha resultado herida este sábado en un accidente en una rotonda situada en las inmediaciones de Sant Francesc, en Formentera, a última hora de esta mañana.
La víctima, que vestía de blanco, quedó sentada en el suelo tras el impacto y parecía herida en el brazo derecho, según explican testigos presenciales. Hasta el lugar del accidente acudieron efectivos del 061 con dos ambulancias para prestarle asistencia sanitaria. También han acudido patrullas de la Policía Local de Formentera y de la Guardia Civil, que se han dedicado a organizar el tráfico mientras prestaban las primeras atenciones a la víctima.
Según relatan estos mismos testigos, se trataría de un grupo de chicas que circulaban en moto, una de las cuales ha tenido el accidente.
Este diario ha preguntado por el estado de la mujer al 061 este mediodía, pero no ha recibido respuesta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pescador sin licencia se enfrenta a 60.000 euros de multa por capturar 1,5 kilos de pescado en la Reserva Marina de es Freus
- El restaurante de Formentera Cala Duo recurre su cierre
- Cerrado un restaurante por funcionar como discoteca ilegal en una playa protegida de Formentera
- Niños de diez años solos en una patera rumbo a Formentera
- Un multimillonario pasa cuatro días en Formentera y averigua cuánto se gastó: '500 euros al día me parece muy poco
- Pesca recreativa sobre la ampliación de la Reserva de es Freus: 'Todos los experimentos se hacen con Formentera
- Espectacular incendio en un velero cerca del puerto de Formentera, en el Parque Natural de ses Salines
- Una 'influencer' se la juega por una foto en un acantilado en Formentera: 'Si se rompe la piedra estás muerta