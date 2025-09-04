Un multimillonario pasa cuatro días en Formentera y averigua cuánto se gastó: "500 euros al día me parece muy poco"

El multimillonario catalán José Elías, conocido tanto por sus exitosos negocios como por su chocante personalidad, pasó cuatro días de vacaciones en Formentera y los explicó con todo lujo de detalles en su canal de YouTube 'Búscate la vida'. Él y su colaborador; Eric Ponce, que lo acompañó en la visita; contaron que se gastaron 4.600 euros durante su estancia entre restaurantes, tres noches de alojamiento y el alquiler de un yate y motos acuáticas.

Elías admitió que ambos gastaron "sin miramientos", pero que el coste de "500 euros al día" (según apuntaron, serían 575 euros por día y persona) le pareció "muy poco". Ponce, que llevó las cuentas del viaje, recalcó que no incluyó en el gasto total el desplazamiento en avión porque utilizaron la aeronave del magnate. Detalló que se gastaron 800 euros en el alojamiento y 1.000 euros en una comida en Beso Beach Ibiza. Elías observó: "Comimos demasiado. Se nos fue la olla".

El multimillonario también mostró su admiración por Formentera: "Hay que ir una vez en la vida. Tiene una cantidad de restaurantes buenísimos y unas playas de la hostia". Agregó que acude a la isla "una vez al año o dos" y que procura visitarla "en junio o septiembre". Además, fantaseó con comprar "una casita vieja, hacer un cultivo" y retirarse en Formentera.