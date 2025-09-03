Rescatadas dos pateras con 22 migrantes en aguas de Formentera

El Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado esta tarde en aguas de Formentera a dos pateras en las que viajaban un total de 22 migrantes de origen magrebí, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La primera embarcación fue detectada a las 14.58 horas, a tan solo una milla al sur de Formentera. En ella viajaban seis personas.

Posteriormente, a las 18.18 horas, los servicios de rescate localizaron otra patera a 12,5 millas al sureste de la isla, con 16 ocupantes a bordo.

Una patera con menores en Ibiza

Además, una embarcación a motor con siete personas de origen argelino a bordo ha alcanzado esta tarde la costa de Playa d’en Bossa, en la ciudad de Ibiza. La llegada se produjo en torno a las 18.30 horas, a la altura del restaurante Casa Manolo, y fue detectada por el servicio de socorrismo, que alertó de inmediato a la Policía Local.

Los ocupantes desembarcaron por la playa y fueron localizados poco antes de las 19 horas en las inmediaciones. Todos ellos, varones y en aparente buen estado de salud —algunos posiblemente menores, a falta de confirmación—, quedaron a disposición de la Policía Nacional.

El Ayuntamiento, por su parte, se hizo cargo del traslado de la embarcación hasta el puerto para entregarla a la Autoridad Portuaria y evitar posibles vertidos en la playa, ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

El regidor de Playas, Rubén Sousa, ha destacado la rapidez de la actuación conjunta entre el servicio de socorrismo, la Policía Local y el dispositivo municipal de playas, lo que permitió una gestión eficaz del suceso. “Lo más importante es que los siete pasajeros se encontraban en buen estado”, ha señalado.

No obstante, Sousa ha insistido en la necesidad de que el Gobierno central reconozca la existencia de esta ruta migratoria consolidada y destine recursos adecuados para la asistencia de las personas que llegan en estas condiciones. “Mientras tanto, ayuntamientos como el de Eivissa seguimos asumiendo funciones que no nos corresponden”, afirmó.

En lo que llevamos de año, ya han llegado a las Pitiusas 1.806 migrantes a bordo de 109 embarcaciones. 91 pateras y 1.517 migrantes han arribado a Formentera, mientras que 18 pateras y 265 migrantes lo han hecho a Ibiza.