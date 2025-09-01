Llegan 24 personas en patera a Formentera esta madrugada
22 personas son de origen subsahariano y dos son asiáticas
Un total de 24 personas han llegado a Formentera en patera esta madrugada, a las 03.10 horas, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares. 22 eran de origen subsahariano y 2 de origen asiático.
La embarcación ha llegado a la zona de es Cupinar, en la pitiusa menor. Han intervenido la Guardia Civil de Formentera y la Policía Local.
El domingo también llegaron otras dos pateras a Formentera, una con 12 migrantes a la costa de s'Estufador y otra a las 15.45 horas con 18 migrantes. Fueron interceptados en tierra en es Pujols por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Todas las personas eran de origen magrebí.
En lo que llevamos de año, ya han llegado a las Pitiusas 1.777 migrantes a bordo de 106 embarcaciones. 88 pateras y 1.495 migrantes han arribado a Formentera, mientras que 17 pateras y 258 migrantes lo han hecho a Ibiza.
