El número de excursionistas en Formentera descendió en el segundo trimestre

Los excursionistas (aquellos visitantes que no son considerados turistas porque no pernoctan en el lugar de destino) continúan siendo un grupo numeroso en Formentera. No obstante, en el segundo trimestre de 2025 fue a menos: un total de 103.568 personas (entre nacionales e internacionales), con un descenso anual del 3,6%, según recogen el Instituto de Estadística Balear (Ibestat) y el Instituto Nacional de Estadística (INE) en un informe conjunto.

Los residentes en otras autonomías fueron el 18,3 % y los extranjeros representaron el 81,7%. «En Formentera, el peso de los excursionistas suele superar el de turistas en este trimestre, excepto los años 2021, 2024 y 2025. En el segundo trimestre de 2025, el peso de los excursionistas fue del 48,5% y el de turistas, el 51,5% restante», detalla el Ibestat.