Una 'influencer' se la juega por una foto en un acantilado en Formentera: "Si se rompe la piedra estás muerta"

Una pareja de Murcia que veranea en las Pitiusas ha protagonizado un divertido vídeo en Formentera. La mujer es una influencer, @soysilviabarba, con más de 67.000 seguidores en Instagram. Su miedo a las alturas provoca una irónica conversación con su pareja.

"La realidad detrás de una foto... Si nos pusiéramos una cámara todo el día os partiríais de risa", publica la murciana en su cuenta, en la que se ve un vídeo en el que ella se sienta en una piedra al borde de un acantilado en Formentera.

"Lo está pasando realmente mal", bromea su pareja, "el campeonato de los juegos olímpicos del vértigo". "Quien no lo tiene no lo entiende", se defiende ella.

"Si se rompe la piedra...", divaga la influencer. "Si se rompe la piedra estás muerta", le contesta su pareja mientras graba la escena."¿Tienes seguro, la casa se queda pagad?; di la verdad, no dejes marrones", bromea el hombre. "Este vídeo es para tu madre. ¿Podremos vivir de tus fotos y de tus vídeos?".

"Lo estoy pasando mal", exclama ella, a lo que el cámara señala: "Tiene hasta sudores, pero ella se peina. 'Prefiero ir mona que morirme, pero yo primero me peino porque si me muero, que me muera guapa'", ironiza él sobre la reacción de su pareja.

La influencer luego explica en una historia en Instagram que la "sensación del vídeo es diferente" y que "es un lugar donde no hay peligro". "Había gente haciéndose fotos, saltando, de pie, la ilusión óptica es distinta y más grabando desde arriba", detalla la murciana.

Sin embargo, insiste en que la sensación de una persona con vértigo es distinta y el vídeo estaba grabado en clave de humor. Es un lugar seguro, insiste.