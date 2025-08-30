La Fiscalía apoya la suspensión cautelar del decreto balear del chárter

La entrada en vigor el pasado 2 de agosto del Decreto 44/2025 en el que se regula la actividad del chárter en las Balears, ha provocado numerosas protestas en una parte del sector que considera que, aunque el objetivo aparente de esta ley es impedir la aplicación de la nueva norma estatal impulsada por el Ministerio de Transportes, que contempla la posibilidad de que los propietarios de embarcaciones privadas puedan alquilarlas hasta tres meses al año, en realidad esconde un intento de «acabar con las pequeñas empresas del chárter para beneficiar a los grandes propietarios».

Para intentar detener la aplicación de este decreto, la Asociación de Pymes de Actividades Náuticas de las Illes Balears (Apanib), presentó el 13 de agosto ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJB) un recurso contencioso administrativo «para la protección de derechos fundamentales» contra el decreto y una denuncia ante la Dirección general de la Marina Mercante solicitando la suspensión inmediata de varios preceptos que consideran «conflictivos», así como un requerimiento al Govern balear para su derogación.

En el recurso, la asociación insta también al planteamiento de varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al entender que la regulación balear contradice la normativa comunitaria en materia de libre prestación de servicios, seguridad marítima, libertad de empresa y protección de datos

Ahora, la Fiscalía de la Comunitat Autònoma de Balears ha informado a favor de aceptar la medida cautelar de suspensión del decreto autonómico hasta que el TJUE se pronuncie sobre la cuestión prejudicial presentada por la asociación, según explica el medio especializado La Gaceta Náutica.

La Fiscalía respalda la suspensión señalando en su escrito remitido al TSJB, que «dicho decreto puede conculcar alguno o algunos de los derechos fundamentales alegados, por lo que podría ser contrario a la normativa de la Unión Europea, por lo que este Ministerio no se opone al planteamiento de la citada cuestión prejudicial». El TSJB, una vez escuchadas las partes, decidirá si admite la suspensión cautelar y si eleva la cuestión prejudicial al TJUE, cuya respuesta resultaría vinculante tanto para este procedimiento como para casos similares en el conjunto de la Unión Europea.

Chárter por plaza

Entre las medidas impugnadas por la Apanib figuran la prohibición del chárter por plaza, la modificación del sistema internacional de señales marítimas para identificar embarcaciones de alquiler, así como la imposición de tasas y requisitos que, a juicio de los recurrentes, actúan como barreras de entrada al mercado.

Una de las nuevas normas incluidas en el decreto que más detractores encuentra entre los pequeños empresarios del sector es la prohibición de alquilar embarcaciones si no se dispone de amarre en un puerto. «Muchas de las empresas sin amarres en los puertos no los tienen porque son los más caros de Europa y porque no hay espacio físico», explica Alex Mestre, miembro de Apanib.

Otra de las medidas impugnadas es la prohibición de alquiler por plazas en barcos de lista 6ª, una modalidad clave para excursiones, formación y actividades recreativas que, asegura, amenaza la existencia de las empresas del chárter, patrones profesionales y escuelas náuticas. Con esta exclusión, «se empuja a la gente a los party boats, que son de lista 2ª y sí pueden vender por plazas», denuncia Mestre.

Ports IB

A estos inconvenientes se unen dos decisiones de Ports IB: la prohibición del uso de rampas de acceso al mar a las embarcaciones del chárter náutico que no estuvieran autorizadas en 2024, y el procedimiento para licitar el concurso de amarres y rampas de cara a la temporada de 2026.

«Todo esto no tiene nada que ver con la norma estatal sobre el alquiler de embarcaciones privadas, han aprovechado para hacer la pinza a los pequeños empresarios, para que sea más difícil todavía trabajar, y lo hacen en plena temporada; han ido a hacer daño», considera Mestre.