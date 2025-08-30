El dueño de un alquiler de barcos en la Savina denuncia amenazas

El puerto de la Savina en Formentera no es el remanso de paz que podría parecer a simple vista. El anuncio de un nuevo concurso para renovar las concesiones de las dos marinas actuales, que se unificarán en un futuro cercano tras la decisión tomada de manera unilateral por la Autoridad Portuaria de Balears (APB), a pesar de la oposición mostrada por parte de la sociedad formenterense, ya ha hecho correr ríos de tinta desde hace varios meses.

Pero todos los puertos, por el elevado valor económico de las actividades que en ellos se llevan a cabo, tienen una infrahistoria que, al menos en la Savina, está tomando tintes delictivos.

El pasado jueves, Aurelio López, propietario de la empresa de chárter náutico Isla Azul con sede en el puerto de Formentera, denunció ante la Guardia Civil un posible «delito de amenazas» tras recibir una llamada a su móvil desde un número desconocido durante la cual el interlocutor, «con voz distorsionada», le dijo lo siguiente: «Tú, el de los barcos. Te vas a cagar», cortándose la comunicación acto seguido.

En el documento de denuncia al que ha tenido acceso Diario de Ibiza, aparece el nombre del presunto autor de la llamada, un controvertido empresario condenado hace un año por un delito de estafa, con intereses actuales en el puerto y, sobre todo, en la próxima concesión, que permitirá a un solo operador explotar la parte de la Savina que pertenece a la APB durante un periodo de 16 años.

«Quiere quedarse con todo el puerto»

«Esta persona tiene planeado desde hace tiempo quedarse con todo el puerto y pensaba que ya tenía ganada la concesión, pero resulta que un pequeño empresario se lo está poniendo difícil y eso no lo puede permitir», explica López

«Es una persona acostumbrada a doblegar voluntades que ya anunció hace tiempo que me echaría de la Savina y, como no lo consigue, me quiere asustar», considera este empresario.

Aunque una simple llamada anónima podría parecer baladí, López ha decidido interponer la denuncia porque «han pasado otras cosas» y cree que la situación «está escalando en peligrosidad».

El propietario del negocio de chárter confía en «que no pase de aquí», pero también asegura no saber «cuándo va a acabar» esta presunta persecución.

Este diario intentó ayer sin éxito ponerse en contacto con el empresario denunciado.