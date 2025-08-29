Día de luto oficial y banderas a media asta en Formentera por la muerte de su primer notario

El Consell de Formentera ha declarado un día de luto oficial, desde la medianoche de este viernes hasta la medianoche de mañana, sábado, por la muerte de José Cerdà Gimeno (Valencia, 1931), "quien fue el primer notario de Formentera a partir del año 1968 y una figura de gran relevancia para la vida jurídica y social de la isla". Cerdà Gimeno ha fallecido en la madrugada de este viernes a los 93 años de edad en su casa de Ibiza.

El Consell recuerda en un comunicado que en 1987, cuando se desplazó a Ibiza para ejercer su profesión, el pleno del entonces Ayuntamiento de la isla "le nombró hijo adoptivo de la isla, por unanimidad, como reconocimiento a su dedicación y vínculo con Formentera".

Este día de luto oficial, así como el arriado a media asta de las banderas situadas en todos los edificios públicos de Formentera, lo justifica el Consell por su "trayectoria de trabajo y esfuerzo tan significada" y por su "defensa del Derecho y carácter de Formentera y de Ibiza".

Además de su labor como notario, Cerdà destacó por su aportación a los estudios de derecho foral, rememora el Consell: "En 1972 fue nombrado ponente especial por la Comisión de Juristas de Ibiza para la revisión de la compilación del derecho civil de Baleares. Su trayectoria en esta materia le llevó a ser designado vocal de la Comisión de Expertos para el estudio de una posible reforma del derecho civil balear, aprobada por el Consejo de Gobierno en octubre de 1998".

La institución insular también recuerda que Cerdà Gimeno "fue vocal del Consell Asesor para el Mantenimiento, Conservación y Defensa del Derecho Foral d'Eivissa i Formentera, designado por el Consell de Eivissa y Formentera".

Cerdà Gimeno era "la máxima autoridad en Derecho Foral" pitiuso, con cuyo trabajo "ayudó a compilar, actualizar y, finalmente, redactar". Un documento, subraya el Consell de Formentera, que "constituye un símbolo profundo de identidad de ambas islas, por separado y en conjunto, que él sabiamente supo recoger, con un ejemplo de compromiso fraterno y permanente hacia Formentera, por su parte y de toda su familia".

"El más profundo agradecimiento"

El Consell aprovecha la nota para mostrar "el más profundo agradecimiento a su figura y la consternación por su pérdida. Asimismo, la institución hace llegar el pésame sincero a su familia y amigos y se suma al reconocimiento por una trayectoria vital y profesional que ha dejado una huella imborrable en nuestra sociedad".

Académico de número de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Baleares, este abogado valenciano de oratoria brillante, cortés y cercano, ha muerto esta madrugada de viernes. "Llevaba varios días en casa, ya débil", comentaba esta mañana un amigo suyo, médico. Y es que Pepe deja a muchos amigos en el camino. Tantos como anécdotas, divertidas y sorprendentes, sobre las últimas seis décadas de historia de las Pitiusas.

Licenciado en derecho por la Universidad de Valencia en 1953 y notario desde 1965, después de cumplir con su tarea en Formentera se encargó de la notaría de Santa Eulària desde 1984. Posteriormente, pasó a desempeñar el mismo cargo en la capital, Ibiza.

Su prolífica carrera como notario en las dos islas le valió el reconocimiento de las instituciones pero, sobre todo, de sus vecinos y amigos. Fue nombrado Hijo Adoptivo de Formentera en 1984, en 2006 el Govern le concedió el Premi Ramon Llull y el Ayuntamiento de Ibiza, su Medalla de Oro en 2013. Finalmente, el Consell le concedió su Medalla de Bronce. También tenía la Cruz de Honor de la Orden de Raimon Peñafort que concede el Ministerio de Justicia.

Precisamente, cuando obtuvo la Medalla de Oro de la Ciudad de Ibiza dejó otra muestra de su humildad, al declarar a Diario de Ibiza: "Estoy seguro de que hay mucha gente que se lo merece mucho más, pero hay que aceptarlo (...) Estoy contento y tranquilo, han sido muchos años de trabajo, pero mucha gente trabaja mucho y bien y no recibe medallas". Entonces, reconoció que siempre trabajó "por amor a la isla", sin esperar ningún reconocimiento por ello.