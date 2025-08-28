Josep López muestra en ‘Nuets’ la maternidad al desnudo

El anuncio de un embarazo modifica no solo la vida diaria de cualquier persona, sino «todo su universo». Así les ocurrió a Josep López y a su pareja Bárbara Lucía cuando supieron que India venía de camino a la vida. López, fotógrafo valenciano que trabaja de cocinero en Formentera durante la temporada estival, decidió documentar el proceso de espera, llegada y el primer año de vida de su hija.

El resultado se puede disfrutar en la sala de exposiciones Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc hasta el 2 de septiembre, de 11 a 13 horas y de 19 a 21 horas.

Fotografías analógicas

Se trata de una serie de fotografías de diferente tamaño, telas y proyecciones audiovisuales que narran un viaje lleno de belleza que tiene como protagonista a India, unida intrínsecamente a Formentera, la tierra que la vio nacer. Son imágenes bellas, directas, naturales, sin estridencias pero sin disimulos, recuerdos de besos y caricias regaladas en el seno de una joven familia.

«Todo empezó con el objetivo de hacer un álbum familiar de modo analógico, todo son fotografías tomadas en film, con carretes», explica el fotógrafo.

Como personas y como pareja, la llegada de India les abrió «otro universo», hizo que vieran las cosas «de manera diferente». Para López, el momento del parto fue «muy impactante». «Nadie te explica que es algo tan salvaje, te hace sentir que somos animales», considera. Sobre ese momento específico, destaca: «Nos acerca al medio natural del que cada vez parecemos más alejados». «Esto es lo que he intentado reflejar en la exposición: algo natural y bonito», profundiza este artista.

Emociones

Durante la inauguración de la muestra el pasado martes por la tarde, acudieron «muchas familias, y varias personas se pusieron a llorar, parece que las fotografías tocan la fibra de los que vienen a verlas», añade con humildad.

Aunque Josep se define como «un hombre de imágenes, no de palabras», en una de las paredes de la sala ha querido copiar y dar protagonismo a un fragmento de un poema del autor valenciano del siglo XVI Joan de Timoneda: «Nueta us vull, gest graciós, ànima mia. La nit i el jorn, quan pens en vós, mon cor sospira».