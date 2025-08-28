Formentera pide revisar y arreglar el emisario submarino de la Savina

A mediados del mes de agosto, la organización ecologista GOB Formentera denunció la existencia de numerosas fisuras en el emisario submarino de la Savina, lo que provocaba vertidos a lo largo de toda la estructura que afectaban a las praderas de Posidonia oceanica. Esta denuncia pública ha sido escuchada por el plenario del Consell de Formentera, que este jueves aprobó durante la sesión ordinaria del mes de agosto una propuesta conjunta de Sa Unió y el PSOE en la cual se insta al Govern balear a realizar una inspección urgente de la instalación y reparar las deficiencias detectadas, entre otras acciones.

Tras aprobarse por unanimidad la proposición, se pedirá a la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) y a la conselleria balear del Mar y del Ciclo del Agua que inspeccione y repare las partes del emisario que así lo precisen. Los resultados de estas actuaciones deberán ser notificados al Consell Insular, además de hacerse públicos para todos los ciudadanos a través del Portal de transparencia.

Cartografía actualizada

También se solicita la elaboración de una cartografía actualizada de las praderas de posidonia en el entorno del emisario, tomando las medidas de restauración que sean necesarias para garantizar su protección. Para terminar, se pedirá al Ministerio para la Transición ecológica y el reto demográfico que colabore con el Consell Insular y el Govern balear para «agilizar las autorizaciones necesarias para la mejora de la red de saneamiento y las instalaciones del emisario». Estos acuerdos se trasladarán a la dirección del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, a la Demarcación de Costas y a la Capitanía Marítima, según explicó la consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, durante su intervención.

Este fue el punto más interesante de un pleno apacible durante el cual se aprobaron todas las propuestas del equipo de gobierno y las proposiciones de los partidos de la oposición, la mayoría de las veces por unanimidad, excepto la proposición del conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, relativa al fenómeno migratorio, que no llegó a debatirse tras ser rechazado el carácter urgente de la misma por todos los grupos.

Proposiciones de la oposición

El partido insularista Gent per Formentera (GxF) llevó al pleno dos proposiciones que fueron aprobadas por unanimidad. La primera solicitaba mejorar el servicio a los usuarios de vehículos eléctricos o híbridos, un servicio que, según criticó Rafa González, «funciona peor que antes», con deficiencias en la red de puntos de recarga y complicaciones a la hora de acogerse a las bonificaciones destinadas a estos vehículos.

GxF también vio aprobada por unanimidad su proposición relativa a la realización urgente de inspecciones turísticas por parte del Consell ante la falta de un inspector de Turismo destinado a hacer ese trabajo. El conseller de área, Artal Mayans, reaccionó a las acusaciones de inacción frente al problema de vivienda que se ve agravado por la oferta ilegal de estancias turísticas asegurando que dicho problema lo habían creado los grupos de izquierda en el equipo de gobierno durante el pasado mandato, añadiendo que «retirar anuncios de tiendas de campaña no va a solucionar nada».

Por su parte, el PSIB-PSOE consiguió aprobar su proposición conjunta sobre el emisario y una segunda relativa a la actualización de la web institucional del Consell y al cumplimiento de la Ley de transparencia y buen gobierno.

El conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, defendió una proposición relativa a la creación de un buzón ciudadano para recoger quejas y propuestas. La idea recibió el apoyo unánime del plenario aunque desde todos los partidos señalaron sus dudas sobre la efectividad de añadir un canal más de denuncias ciudadanas a los ya existentes, cosa que consideraron que complicará la resolución de estas quejas si se producen reiteraciones.

Consumo de agua, sanciones a caravanas y promesas del Govern

En el apartado Preguntas con respuesta oral del pleno ordinario del Consell de Formentera celebrado este jueves, Gent per Formentera (GxF) inquirió sobre el consumo del agua a través de canalizaciones o por medio de camiones cisterna durante los primeros siete meses del año. La consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, informó de que se habían consumido 537.351 metros cúbicos de agua, un 7,3% más que durante el mismo periodo de 2024, cuando se utilizaron 500.834 metros cúbicos.

También preguntó GxF sobre el número de actas elevadas a los usuarios de caravanas y autocaravanas en Formentera, algo que está prohibido por la normativa municipal. Castelló afirmó que hasta el momento se habían abierto ocho actas por acampada, una de ellas a una autocaravana. En 2024 se denunció a 12 personas por acampadas, y seis de estas denuncias fueron por hacer uso de «vehículos camperizados o autocaravanas».

Por su parte, el PSIB-PSOE utilizó parte de sus preguntas para dejar claro la falta de cumplimiento por parte del Govern del pacto de investidura firmado entre Sa Unió y la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens. Así, preguntaron sobre la mesa paritaria entre la institución insular y el Govern sobre el coste que supone para los residentes en Formentera la doble y triple insularidad y que todavía no se ha reunido. También quedó patente que todavía no se había hecho nada con los 11,5 millones de euros presupuestados por el Ejecutivo de Prohens para políticas de vivienda en la isla.

Llegado el turno del conseller Llorenç Córdoba, este dejó clara su falta de conformidad con el informe jurídico de la secretaría del Consell que reduce a dos el número de preguntas que puede hacer en cada pleno, antes de pasar a cuestionar la licencia de obras concedida al Hotel Riu La Mola y terminar preguntando nuevamente si se han realizado inspecciones a todas las concesiones de playa, incidiendo en el término «todas». Castelló respondió que «sí» se habían inspeccionado todas.