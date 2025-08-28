‘Danzantes’ une civilizaciones a través del mar en Sant Francesc de Formentera

Mar Ample, Nobutaka Hayashi, Marc Sánchez Crams y Ginny Sims son cuatro artistas muy distintos entre sí, tanto por su origen como por su estilo, que se han reunido temporalmente inspirados por el mar y la isla de Formentera. Desde el pasado lunes 25 de agosto han dispuesto sus obras en una exposición colectiva que lleva por título ‘Danzantes’ y que se podrá visitar hasta el 6 de septiembre en la sala de exposiciones del Ajuntament Vell, en Sant Francesc, de 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas.

Al unir a creadores de tan diferentes orígenes, no sorprende la variedad de las obras expuestas: cerámica, pintura de gran formato, caligrafía y creaciones en papel que conforman un todo gracias al trabajo de Villena, fotógrafo y comisario de la muestra.

En uno de los laterales de la sala reinan tres cuadros de mediano y gran formato de Crams, un artista catalán afincado en Formentera que siempre arranca una sonrisa al espectador con su reinterpretación cubista y colorida del folklore formenterés. Un enorme cuadro, ‘Cantada a la vora del mar’, llena una de las paredes con su original mezcla de tradición y modernidad.

Por su parte, la valenciana Mar Ample vuelve a jugar con el color blanco, la textura, las luces y las sombras en su participación en esta muestra colectiva, con obras realizadas en pedazos de papel aparentemente sencillos que, gracias a su creatividad, forman sugerentes ondas y desniveles.

Cerámica

La norteamericana Ginny Sims, por su parte, es la creadora de las figuras y tazas de cerámica que acompañan desde sus peanas al resto de las obras de esta exposición. Esta reputada ceramista es conocida por combinar en sus obras funcionalidad con narrativa. Cada una de sus piezas cuenta una historia que el espectador debe descubrir

Nobutaka Hayashi presenta dos sets de caligrafías en paneles verticales. Como explicaba el artista japonés a Ràdio Illa, uno de estos grupos representa un poema propio titulado ‘El dios del mar’ y el otro es una composición «sobre la paz en el mundo, la fraternidad entre los pueblos a través del mar».

En cuanto al título de la muestra, ‘Danzantes’ representa «a la población de Formentera, porque danzan al ritmo del mar y de la tierra», según aclaró Villena a la misma emisora local.