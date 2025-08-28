Bomberos y forestales en alerta por tres incendios en tres días en Formentera

En fechas recientes se han producido tres pequeños incendios en diferentes localizaciones de Formentera, unos conatos que pudieron atajarse a tiempo gracias a la rápida intervención conjunta de los bomberos del Consell Insular, agentes del Ibanat, miembros de Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local de la isla. El más peligroso se declaró en la tarde del 24 de agosto en la zona baja de la Mola, cerca de es Camí de sa Pujada, y antes de quedar controlado calcinó 0,052 hectáreas de pino. Los otros dos ocurrieron dos días después en ses Bardetes y cerca de la gasolinera de Sant Ferran, según confirmaron fuentes del Consell Insular.

Estos hechos, aislados pero preocupantes, y los numerosos incendios activos desde hace semanas en la Península, han puesto sobre aviso tanto a la población de Formentera como al dispositivo encargado de la prevención y el control de fuegos en la isla.

Este mismo jueves, el grupo político Gent per Formentera (GxF) preguntó al respecto en el transcurso del pleno ordinario del mes de agosto. En su respuesta, el presidente del Consell y conseller de Interior, Óscar Portas, detalló que desde el 1 de marzo de este año, el servicio de Bomberos de la institución insular está formado por un equipo de tres bomberos como mínimo de manera presencial en el parque durante las 24 horas del día. De esos tres efectivos, uno realiza las funciones de jefe de turno. Además, el dispositivo cuenta con un bombero colaborador varios días a la semana que se ocupa de «labores logísticas y de conducción», así como el resto de bomberos que, de encontrarse en la isla, podrían acudir a colaborar si se necesitara su presencia para controlar un incendio.

En cuanto a material para la extinción de incendios, Portas explicó que el parque cuenta con un vehículo pick-up de intervención rápida; una autobomba rural pesada y una ligera, y una autobomba urbana ligera.

Además, Formentera cuenta con personal del Ibanat del Govern balear. Presencialmente, trabajan en la isla cada día un jefe de servicio y dos operarios de diez de la mañana a siete de la tarde. También está sobre el terreno un agente de Medio Ambiente. Disponen de un vehículo de intervención rápida que transporta 500 litros de agua.

Además del dispositivo en la isla, la pitiusa del sur puede recurrir a los medios con base en Ibiza, como un helicóptero con brigada aerotransportada y un avión anfibio.

En caso de necesidad, «desde Mallorca se podrían enviar más medios aéreos y personal», concluyó Portas, tras recordar que Protección Civil también colabora en labores de prevención y extinción de incendios.