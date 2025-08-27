Formentera tendrá un nuevo Portal de transparencia

El Consell de Formentera anunció este miércoles en un comunicado la contratación de la empresa Dynamic Opengov Tecnologies S.L. para que desarrolle y ponga en marcha el nuevo Portal de transparencia y participación ciudadana, «un instrumento que tiene como objetivo impulsar los valores de buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas».

La nueva herramienta, que tendrá un coste de 12.950 euros, estará operativa a lo largo del próximo mes de octubre y se integrará dentro de la web institucional «para reforzar el acceso de la ciudadanía a toda la información pública de manera clara, comprensible y permanentemente actualizada», explica el texto.

El proyecto no solo garantizará que la información pública sea fácilmente accesible, sino que también pondrá a disposición de la ciudadanía visores específicos de contratos, subvenciones, información económica y ejecución de obras públicas, «para facilitar la consulta e incrementar la transparencia de la gestión pública».

Además, la conselleria de Turismo, Innovación, Comercio y Vivienda trabaja, según el Consell Insular, para «impulsar la creación de un nuevo portal de participación ciudadana desde donde se podrán organizar consultas, encuestas y debates de interés general con toda la sociedad civil y abrir nuevos canales de diálogo».

Gestión pública accesible

El conseller del área, Artal Mayans, apunta en el comunicado que el Consell «trabaja para garantizar que la gestión pública sea transparente y accesible al ciudadano, recuperar la confianza en las instituciones y asegurar que el consenso es realmente amplio en la toma de decisiones».

Con esta iniciativa, el Consell de Formentera «da un paso adelante para cumplir con la normativa vigente y alinearse con los principales índices de evaluación y calidad institucional».

La institución insular afirma en la nota de prensa distribuida este miércoles que «el nuevo portal responde a una doble voluntad: de un lado facilitar la navegación mediante una interfaz intuitiva y accesibles para todos los usuarios y, por la otra, busca reforzar la conexión con la ciudadanía, con información clara, verificable y permanentemente actualizada».

Datos obsoletos

La implantación del portal se ejecutará durante un periodo inicial de un año, a lo largo del cual se trabajará en la redacción de la licitación del servicio, que ha de ser a largo plazo.

Precisamente y en relación con la falta de transparencia en la institución insular de la pitiusa del sur, Diario de Ibiza publicó el pasado 23 de agosto un artículo que reflejaba la situación actual de la página web del Consell de Formentera, con amplias carencias de información que debería publicarse según la normativa vigente y numerosos datos obsoletos o directamente incorrectos. También el obligatorio Portal de transparencia está a medio construir, impidiendo el acceso a la información de interés general actualizada.