Las noches de los martes suenan a jazz en El Pilar de la Mola

Tony Gartell, Carlos Sarduy, Manel Ruiz, Miguel Bosch, Ermanno Panta, Alexandre Delange, Leandro Tealdi y André Maurel son los "culpables" de que cada vez más gente ponga rumbo hacia El Pilar de la Mola los martes por la noche con el objetivo de disfrutar del mejor jazz en vivo en un ambiente distendido y agradable.

Este grupo de músicos, con larga trayectoria en ámbito nacional e internacional, se reúnen cada semana a partir de las 10 de la noche en la céntrica plaza de la iglesia, que sirve de perfecto escenario para unos conciertos abiertos a toda clase de público: residentes o turistas; niños o mayores; amantes del jazz o simplemente de la buena música.

La propuesta, organizada por el grupo local La Mola Jazz Cats, combina el talento de músicos afincados en Formentera con invitados especiales llegados de fuera de la isla. Cada martes, la formación y el repertorio varía, consiguiendo ofrecer al público habitual una experiencia fresca y única en cada concierto.

Poco a poco, sin hacer demasiado ruido, la profesionalidad de los músicos y la calidad del espectáculo que ofrecen ha ido atrayendo a más y más vecinos y turistas, que se acercan a la plaza del pueblo para relajarse escuchando los ritmos propuestos, consiguiendo de paso dinamizar la vida social y comercial de esta pequeña localidad. Ermanno Panta, uno de los músicos de La Mola Jazz Cats, relata como al final de los conciertos, se acerca la gente a darles la enhorabuena y a felicitarles por "animar las noches del veranito", un agradecimiento que asegura les hace sentir "muy orgullosos" de su trabajo. Entre los invitados que han pasado en este verano por la Mola están Olivia Lavarda, Manuel Carmona, Desiré Paredes o Santi Ramírez. Para las sesiones que quedan hasta el 23 de septiembre que termina este ciclo, está prevista la visita de los saxofonistas Gianni Gagliardi y Enrique Oliver, entre otros.

La Mola Jazz Cats es una formación cuya presencia es habitual en el ámbito musical de Formentera, con músicos de indiscutible calidad y larga trayectoria. Sin ir más lejos, participaron en la edición número 11 del consolidado Formentera Jazz Festival celebrado a principios del mes de junio y que este año por primera vez llevó algunos de sus conciertos a El Pilar de la Mola.

Los conciertos de los martes, bajo el nombre genérico de Nits de la Mola forma parte del ciclo Música en las plazas que programa el Consell de Formentera cada verano, un proyecto que lleva música en vivo de diferentes estilos varios días de la semana a las plazas de los diferentes núcleos de población de la isla. Los conciertos comienzan a las 22 horas y terminan cerca de la medianoche, son gratuitos y están abiertos a todos los que quieran pasar un buen rato disfrutando de los mejores ritmos en un inmejorable ambiente y con la mejor compañía.