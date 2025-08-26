Música
Las noches de los martes suenan a jazz en directo en El Pilar de la Mola
El grupo de Formentera La Mola Jazz Cats organiza un concierto al aire libre cada martes a partir de las 22 horas en la plaza de la iglesia
Tony Gartell, Carlos Sarduy, Manel Ruiz, Miguel Bosch, Ermanno Panta, Alexandre Delange, Leandro Tealdi y André Maurel son los «culpables» de que cada vez más gente ponga rumbo hacia El Pilar de la Mola los martes por la noche con el objetivo de disfrutar del mejor jazz en vivo en un ambiente distendido y agradable.
Este grupo de músicos, con larga trayectoria en el ámbito nacional e internacional, se reúnen cada semana a partir de las 10 de la noche en la céntrica plaza de la iglesia, que sirve de perfecto escenario para unos conciertos abiertos a toda clase de público: residentes o turistas; niños o mayores; amantes del jazz o simplemente de la buena música.
La propuesta, organizada por el grupo local La Mola Jazz Cats, combina el talento de músicos afincados en Formentera con invitados especiales llegados de fuera de la isla. Cada martes, la formación y el repertorio varía, consiguiendo ofrecer al público habitual una experiencia fresca y única en cada concierto.
Poco a poco, sin hacer demasiado ruido, la profesionalidad de los músicos y la calidad del espectáculo que ofrecen ha ido atrayendo a más y más vecinos y turistas, que se acercan a la plaza del pueblo para relajarse escuchando los ritmos propuestos, consiguiendo de paso dinamizar la vida social y comercial de esta pequeña localidad. Ermanno Panta, uno de los músicos de La Mola Jazz Cats, relata cómo, al final de los conciertos, se acerca la gente a darles la enhorabuena y a felicitarles por «animar las noches del veranito», un agradecimiento que asegura les hace sentir «muy orgullosos» de su trabajo. Entre los invitados que han pasado en este verano por la Mola están Olivia Lavarda, Manuel Carmona, Desiré Paredes o Santi Ramírez.
