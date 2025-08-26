Formentera.eco roza la plena ocupación para coches en agosto

La tendencia al alza en la demanda de plazas a través de Formentera.eco para acceder a la isla en coche propio que apuntaba el inicio de la temporada estival se consolida. Si en junio ya se agotó el cupo de permisos de coches para visitantes durante nueve días, un hecho que no había ocurrido desde que se implantó el programa medioambiental en 2019, en julio se llegó al límite de coches 23 días y en agosto se ha alcanzado el techo de 1.732 coches todos los días del mes excepto el próximo domingo 31, que aparece en los datos oficiales con una ocupación de entre el 75% y el 99%.

En 2025 se admiten 73 turismos menos al día que en 2024, un hecho que podría justificar parcialmente este aumento de la ocupación plena, pero habrá que esperar al final de la temporada para conocer los datos oficiales de demandas de autorización.

Las cifras son muy similares cuando se trata de automóviles de residentes en Ibiza. Aunque desde el área de Movilidad del Consell Insular no han podido facilitar los datos del año pasado, el mes de agosto en curso ha registrado una ocupación del 100% prácticamente todos los días, y tan solo quedan plazas para venir de la isla vecina el jueves 28. La cuota máxima diaria en este caso es de 235 vehículos, 15 más que en 2024.

Motos

Venir a Formentera en moto tampoco parece una opción factible. Los residentes en Ibiza, que tienen reservadas 50 plazas diarias frente a las 30 del año pasado, agotaron el cupo siete días de junio y 21 días de julio. Todo agosto está completo y, por ahora, ya hay 13 días de septiembre para los cuales no hay plaza.

El resto de visitantes también parecen haber incrementado su interés por llegar conduciendo su propia moto. Este año contaban con una cuota de 122 vehículos de dos ruedas, 60 menos que el año pasado. Pero la demanda se ha incrementado notablemente.

Así, en junio de 2024 se registró una ocupación menor del 50% durante 21 jornadas; de entre el 50% y el 74% durante ocho días y de entre el 75% y el 99% un solo día. Ninguna jornada se llegó al techo, lo que ha pasado este año en cinco. Y en 13 días ha habido una ocupación de entre el 75% y el 99% y de entre el 50% y el 74% durante 12 jornadas.

Similares cifras ofrece el mes de julio, con más de una decena de días con una ocupación menor del 50% y sin llegar al techo en ninguna ocasión en 2024 frente a una gran mayoría de jornadas con una ocupación de entre el 75% y el 99% y tres días con ocupación plena el año en curso. En agosto de 2025, se ha alcanzado el techo en 12 ocasiones, frente a ninguna el año pasado.

Según el recuento oficial facilitado por el Consell, la evolución de la ocupación total del cupo para vehículos de visitantes muestra que en 2022 se alcanzó el techo establecido durante 12 días; en 2023 fueron 24 días; en 2024, 39 y el año en curso, por el momento, durante 60 jornadas.

Para la consellera de Movilidad, Verónica Castelló, estos resultados son el producto de la reducción anual del techo de autorizaciones para vehículos de visitantes, por lo que «es normal que cada vez haya más días en los cuales el cupo esté completo».

Reducción insignificante

Por su parte, desde Gent per Formentera (GxF), grupo político que impulsó la creación del pionero programa Formentera.eco cuando conformaban el equipo de gobierno del Consell, consideran que «los resultados obtenidos son consecuencia de las decisiones tomadas en la legislatura anterior, cuando se redujo el techo de vehículos en aproximadamente 2.000 vehículos».

«Esta legislatura solo se han retirado 171 vehículos, una cifra insignificante que muestra la falta de ideas y de proyecto del equipo de gobierno de Sa Unió», consideran, y añaden que «la legislatura pasada también se promocionó la movilidad sostenible mediante la bonificación del transporte público, el aumento de la flota de taxis y la promoción de los desplazamientos en bicicleta», unas acciones que dieron como resultado «un aumento de usuarios del transporte público del 40%, de los usuarios del taxi del 70% y de los desplazamientos en bicicleta del 150%».

Desde GxF consideran que el equipo de gobierno de Sa Unió «no es capaz de presentar nuevas medidas de impulso de la movilidad sostenible y solo mantiene las ya implantadas», al tiempo que critican «la única novedad que han anunciado: la eliminación de los cupos de vehículos (coches y motos) de las personas residentes en Ibiza». «Si esta decisión prosperara», lamentan, «se puede dar la circunstancia que la actual legislatura finalice con más vehículos autorizados que al inicio».