Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€

Laboral

Cuatro nuevos trabajadores en el Consell de Formentera con el programa SOIB Oportunidades de Trabajo

Ocuparán los puestos de técnicos en las áreas de Recursos Humanos, Deportes, Medio Ambiente y Gestión Forestal con un contrato formativo de 12 meses

Los jóvenes contratados por el Consell Insular posan en Sant Francesc

Los jóvenes contratados por el Consell Insular posan en Sant Francesc / CIF

P.M.V.

Formentera

El Consell de Formentera ha incorporado a cuatro trabajadores a través del programa SOIB Oportunidades de ocupación para personas jóvenes cualificadas en entidades locales para este ejercicio. En este nuevo proyecto, se ha contratado a una técnica de medio ambiente; una técnica de recursos humanos; un técnico de deportes y a otro de gestión forestal y del medio natural, según una nota de prensa de la institución insular.

Este programa de subvenciones, promovido por el SOIB y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FES+), persigue "mejorar las posibilidades de acceso al mercado de trabajo de personas jóvenes con estudios superiores y financiar proyectos de experiencia profesional adecuada al nivel de estudios que han cursado".

Noticias relacionadas y más

Con un presupuesto de 134.977 euros, este proyecto permitirá a las nuevas incorporaciones firmar un contrato formativo de 12 meses con el Consell de Formentera para "poder desarrollar las competencias adquiridas en su formación a través del ejercicio práctico".

TEMAS

Tracking Pixel Contents