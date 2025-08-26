Cuatro nuevos trabajadores en el Consell de Formentera con el programa SOIB Oportunidades de Trabajo

El Consell de Formentera ha incorporado a cuatro trabajadores a través del programa SOIB Oportunidades de ocupación para personas jóvenes cualificadas en entidades locales para este ejercicio. En este nuevo proyecto, se ha contratado a una técnica de medio ambiente; una técnica de recursos humanos; un técnico de deportes y a otro de gestión forestal y del medio natural, según una nota de prensa de la institución insular.

Este programa de subvenciones, promovido por el SOIB y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FES+), persigue "mejorar las posibilidades de acceso al mercado de trabajo de personas jóvenes con estudios superiores y financiar proyectos de experiencia profesional adecuada al nivel de estudios que han cursado".

Con un presupuesto de 134.977 euros, este proyecto permitirá a las nuevas incorporaciones firmar un contrato formativo de 12 meses con el Consell de Formentera para "poder desarrollar las competencias adquiridas en su formación a través del ejercicio práctico".