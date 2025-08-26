Confirmada la multa de 100.000 euros por una fiesta ilegal en Formentera

El Consell Insular de Formentera, a través de la conselleria de Economía, Territorio e Infraestructuras, ha desestimado íntegramente el recurso presentado por la entidad promotora de una fiesta ilegal contra la resolución sancionadora por la organización de la actividad ilegal en una vivienda turística ubicada a la venta de es Cap de Barbaria.

Los hechos se remontan a julio de 2023, cuando una inspección conjunta de los servicios técnicos de Actividades del Consell y la Policía Local constató la celebración de una fiesta con cerca de 70 asistentes, música amplificada, barra de bebidas y venta de entradas a través de una plataforma digital.

El evento se desarrolló en una vivienda con licencia turística para 10 plazas, superando ampliamente la capacidad autorizada.

La resolución confirma la sanción de 100.000 euros a la entidad y su administrador "en calidad de responsables solidarios, por una infracción muy grave de la Ley 7/2013 de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Baleares", informa el Consell de Formentera en un comunicado.

"También se mantiene la sanción accesoria de pérdida de los efectos de la declaración responsable de inicio de actividad turística y la prohibición de presentar una nueva para la vivienda durante un período de hasta tres años", explican.

El vicepresidente segundo y conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras, Javier Serra, recordó que "las fiestas ilegales ponen en riesgo la seguridad, la convivencia y la sostenibilidad de nuestro territorio".

Con este acuerdo, la institución insular reafirma su compromiso con "las actividades económicas que sí cumplen las normativas, protegen el bienestar de residentes y visitantes, así como el modelo turístico sostenible de la isla".