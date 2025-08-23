Cruz Roja: «A los migrantes que llegan a Formentera se les atiende en Ibiza»

A pesar de que Formentera se ha convertido en el punto de entrada de gran parte de las pateras que arriban al archipiélago balear, desde Cruz Roja Española no consideran imprescindible establecer un punto de primera asistencia en la pitiusa del sur: «Como los migrantes van a ser atendidos en Ibiza, todo lo que les vamos a dar en Formentera se lo damos allí igual», en la isla vecina, afirma la directora del área de Socorro y Emergencias de la institución, Victoria Avellà, que añade que «el tiempo de demora [en el traslado a Ibiza] es muy corto, a no ser que haya una acumulación, porque hay un ferri cada 30 minutos».

Avellà atribuye a la falta de un lugar físico adecuado tanto para el personal de la entidad como para los migrantes el cese de la preasistencia que hasta hace unos meses ofrecía el equipo de voluntarias de Formentera, que sigue disponible para realizar este vital trabajo de recibimiento pero que no cuenta con los medios necesarios.

Dispositivos

«No hay recursos específicos para Formentera porque lo que se ha incrementado ahora es la fase de salida», desarrolla la dirigente. «En Balears, Cruz Roja dispone de dos dispositivos para la intervención inmediata, lo que llamamos fase de emergencia, en la que se miran las condiciones de salud y se cubren necesidades básicas, como ropa y calzado seco, higiene, alimentación e hidratación». Estos dos dispositivos están «uno en Mallorca y otro en Ibiza, y esto siempre ha sido así», remarca.

En Formentera, «por iniciativa institucional y porque hay personas que llegan de madrugada y hasta el primer ferri, pasan unas horas, se han hecho en algunos casos intervenciones con un grupo de personas no especializadas, adelantando esa distribución de artículos básicos», indica. «Las últimas veces no se ha intervenido porque la mayoría [de las pateras] han llegado de día; entonces, como [los migrantes] van a ser atendidos en Ibiza, todo lo que se les va a dar en Formentera se lo damos allí igual», considera Avellà.

«Seguimos contando con el grupito de personas voluntarias, que hace un trabajo extraordinario, pero «para situaciones excepcionales o, si el Ministerio [del Interior] decide que hay que atender directamente a personas y hay que poner un recurso estable, dentro de las posibilidades se incorporaría un recurso fijo» en la pitiusa del sur, concede Avellà.

El establecimiento de dos únicos puntos de gestión en Ibiza y Mallorca se justifica «por cuestión de capacidad y porque siempre se ha contado con que el traslado sea lo más rápido posible». Con este razonamiento, «toda la fase posterior no se contempla en Formentera y no se va a contemplar, tiene más sentido llevar a la gente a Ibiza y gestionar su traslado a otros recursos desde allí».

«No es que no se atienda a las personas que llegan a Formentera, es que se las atiende un poquito más tarde, como también pasa en algunas ocasiones en Mallorca», insiste la dirigente de Cruz Roja, para explicar después que «cuando desembarcan en Cabrera o en la zona de levante de Mallorca y desde allí son trasladados a Palma, hay más trayecto por carretera que por mar entre Formentera y Ibiza».

Victoria Avellà reconoce que aunque «las competencias son del Estado, los organismos autonómicos, municipales e insulares están implicados», y agrega que desde la organización «se trabaja mucho con ellos para encontrar espacios cerca del lugar de intervención donde se pueda tener un pequeño almacén para poder atender a los que no vayan a tener un traslado inmediato».

La Cruz Roja «no pone espacios», justifica Avellà, «no instala infraestructuras, sólo las utiliza». «Si hubiese una infraestructura y se solicitase un punto de atención para Formentera, evidentemente se haría y se dotaría de todo lo necesario», concluye.

Ni agua ni comida ni espacios adecuados

A pesar de que sobre el papel los extranjeros que llegan a Formentera desde Argelia a bordo de pateras deberían ser trasladados a Ibiza de inmediato, la realidad es que en numerosas ocasiones pasan varias horas, si no días, hasta que llegan a la isla vecina. A falta de un lugar adecuado para ser atendidos mientras esperan su traslado, migrantes de todas las edades, entre ellos muchos niños, se congregan en los soportales exteriores y en un espacio interior de la Casa del Mar de la Autoridad Portuaria en el puerto de la Savina, dos lugares en absoluto adecuados para el descanso de los viajeros que llegan cansados, mojados, hambrientos y sedientos. El presidente del Consell Insular, Óscar Portas, ya ha denunciado en numerosas ocasiones la «falta de espacios adecuados y dignos» para esa primera acogida, la última vez durante la reunión del pasado jueves con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el resto de presidentes de los consells. Portas recordó que, en ocasiones y ante la falta de un dispositivo de Cruz Roja, son los agentes de la Policía Local y la brigada de servicios quienes ofrecen esa atención esencial.