El PP pitiuso arremete contra el Gobierno por su política migratoria

El diputado del Congreso y el senador por las Pitiusas, José Vicente Marí Bosó y Miquel Jerez, se desplazaron este viernes a Formentera para reunirse con el equipo de gobierno del Consell y conocer de primera mano la crisis migratoria que vive la isla. Tanto los representantes de Balears en las dos Cámaras como el presidente insular, Óscar Portas, aprovecharon para cargar contra el papel que está teniendo el Ejecutivo central en la gestión de esta crisis, una actuación que Portas no dudó en calificar de «dejadez de funciones» y que Marí resumió en dos preguntas: «¿Dónde está el Gobierno, dónde está Sánchez?».

El primero en intervenir ante los medios de comunicación tras la reunión fue Óscar Portas, quien lamentó «la falta de diálogo tanto con el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, como con la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela». El presidente insistió en que la situación es cada vez más complicada en Formentera y recordó que el Consell ya tutela a 137 menores migrantes no acompañados, «algo que ha colapsado y saturado todos los servicios insulares».

Óscar Portas finalizó su declaración pidiendo a los parlamentarios que trasladen a Madrid «la realidad que hay en Formentera, ya que los representantes del Gobierno en Balears no lo hacen, a ver si ante esta dejadez de funciones, el diputado y el senador sí pueden hacerlo».

En su turno de palabra, el diputado José Vicente Marí Bosó calificó a la pitiusa del sur como «casi la zona cero de la llegada de la emigración irregular». Marí quiso recordar que, si bien la crisis migratoria se ha recrudecido en los últimos años, «empezó hace siete años con el Gobierno de Pedro Sánchez». El diputado aseguró que «en 2018 llegaron al conjunto de Balears 199 migrantes irregulares en un año y ahora llegan prácticamente 200 cada día». «Estos siete años», insistió el parlamentario «han sido de abandono y de viraje unilateral en política exterior, de tal manera que se ha agraviado a Argelia».

Según Marí, este sería uno de los principales problemas actuales: «El agravio permanente a Argelia hace que prácticamente no tengamos colaboración con ellos para poder actuar en origen y poder atajar el negocio de las mafias en el Mediterráneo». «¿Dónde está el Gobierno, donde está Sánchez en esta situación, a qué se dedica aparte de estar en una hamaca y a qué se dedica el delegado del Gobierno?», cuestionó.

El Partido Popular es «un partido de Estado que va a ayudar", pero tiene «las cosas claras», dijo Marí, enumerando sus exigencias: «Una política de colaboración con Argelia y la lucha implacable contra las mafias y que el Gobierno asuma un cambio en la política migratoria para poder atender en condiciones de dignidad a las personas que llegan y que, como es lógico, lo único que quieren es progresar. Pero el progreso no es apelotonarlos a 50 grados y sin Cruz Roja porque el delegado del Gobierno se ha olvidado de incluir a Formentera en el convenio», denunció el popular.

Respecto a los menores no acompañados, el diputado afirmó que «tampoco se puede cargar el tema de los menas a los consells, que en el caso de Formentera ha de dedicar cerca del 25% de su presupuesto a los menores no acompañados».

Para concluir, Marí advirtió de que «hay que lanzar el mensaje de que nadie que entre sin papeles va a poder regularizarse y también el de que cada acto ilícito de cualquier persona irregular supone la repatriación inmediata, que es otra cosa que el Gobierno de Sánchez no está haciendo».

Guasch está «ausente»

Por su parte, el senador pitiuso Miquel Jerez, arremetió contra la directora insular del Gobierno, Raquel Guasch, a la que calificó de «ausente», incidiendo en que «precisamente una persona de Formentera debería ponerse del lado de Formentera, pero está más del lado de Pedro Sánchez».

Jerez opinó que «no ha habido nunca un político con responsabilidad del Gobierno en la isla de Formentera y además siendo de Formentera, que haya mirado tan poco por la isla». Para pasar a pedirle «que dé un paso al frente y se ponga al costado de aquellas personas que institucionalmente más padecen, porque aquí no solo se trata de una cuestión de responsabilidad, sino también de una cuestión de lealtad institucional».

El senador reclamó que el Ejecutivo central «reconozca de una manera definitiva» que Formentera «es la zona cero de Balears, si no de Europa, en cuestión de tránsito de la migración irregular».

Jerez concluyó advirtiendo de que ya hace unos días que se puso de manifiesto «la necesidad de la dimisión de Alfonso Rodríguez por cuestiones obvias» y que esperaba no tener «la necesidad» de pedir también «pronto» la dimisión de «una irresponsable más, de una incompetente más como es la directora insular, que en lugar de estar del lado del Consell de Formentera, está al lado de Pedro Sánchez».

SIVE y ayuda de la Frontex

El senador en el Congreso Miquel Jerez reiteró en Formentera la necesidad de que se instale en la pitiusa del sur el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) prometido por el Gobierno desde hace años. La falta de este sistema, «del que nada se sabe», según Jerez, «pone en peligro muchas vidas» al no poder detectarse con antelación la llegada de pateras a las costas pitiusas. Jerez también reclamó la implantación de la Frontex, «que sí está operando por solicitud el Gobierno en otros territorios como Canarias, Algeciras o Ceuta». «¿Por qué no lo está haciendo en Formentera, que tiene la misma presión?», se preguntó, y añadió que «la primera responsabilidad de Raquel Guasch es pedir auxilio al Gobierno y que este lo pida a Europa».