El 1 de septiembre ya se podrá pescar el 'raor' en aguas de Formentera

El Consell de Formentera, a través de la conselleria del Sector Primario, ha informado hoy a través de un comunicado que a partir del lunes 1 de septiembre queda abierto el periodo para la pesca del raor (Xyrichthys novacula), que dura hasta el 31 de marzo.

Se requiere disponer de la licencia de pesca recreativa, que permite llevar a cabo esta actividad desde tierra o desde una embarcación y que, una vez obtenida, tiene una vigencia de tres años. La cantidad de pesca permitida por licencia y día es de 50 raors, siempre respetando los 5 kilos por persona, con un máximo de 300 ejemplares por embarcación

La declaración de las capturas es obligatoria para las embarcaciones de recreo en todas las reservas marinas de Balears y se puede hacer mediante la aplicación telemática o en papel, informan desde el Consell Insular.

Todas las embarcaciones que pesquen en las reservas marinas del archipiélago tendrán que tramitar la correspondiente autorización para pescar en las zonas protegidas. La tramitación de este permiso es gratuito y se puede hacer a través de la web de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural de Govern balear.

170 licencias recreativas en un año

El departamento de Pesca del Consell de Formentera ha tramitado a lo largo de este año un total de 170 licencias recreativas, de las cuales 77 son individuales, 56 para embarcaciones, 32 para pesca submarina y cinco para aparejos tradicionales. La vigencia de estas son de tres años en caso de licencias individuales y de embarcaciones, anuales para la pesca submarina y de dos años para las artes tradicionales fuera de las reservas marinas. La autorización para el rall en la reserva marina, por su parte, tiene una vigencia de un año.

La veda del raor se estableció por primera vez en el año 2000 y llegaba hasta el 31 de julio. Desde entonces, sobre la base de criterios biológicos, se ha ido ampliando y complementando con otras medidas. Por ejemplo, en todas las reservas marinas del archipiélago balear se ha establecido el uso de un anzuelo mínimo de 5,7 mm para la captura.

Controles

Las embarcaciones de pesca recreativa no pueden llevar a bordo capturas superiores a los límites máximos fijados, una norma que está controlada por los servicios de inspección y vigilancia del Consell de Formentera, por los agentes de la Reserva Marina, por la Guardia Civil y otras administraciones. Las infracciones leves serán sancionadas con una multa de entre 60 y 300 euros; las infracciones graves entre 301 y 60.000 euros y las consideradas muy graves con una multa de 60.001 a 300.000 euros.

El Consell Insular realiza inspecciones con su embarcación para garantizar el correcto cumplimiento de la normativa y la imposición de sanciones si se da el caso.

Otras obligaciones intrínsecas en la licencia de pesca recreativa son la no utilización de carretes eléctricos en aguas interiores, la no utilización de aparatos profesionales, como redes o palangres, así como la prohibición de utilizar ningún medio de atracción o de concentración artificial de las especies a capturar, como pueden ser luces, exceptuando el cebado.

Igualmente, desde el Consell de Formentera se recuerda que se prohíbe expresamente la venta de las capturas obtenidas.