Óscar Portas, presidente de Formentera, sobre la llegada de pateras a la isla: "Es una crisis humanitaria y ambiental"

El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, ha reiterado hoy su preocupación por la situación de "sobresaturación" que sufre la isla en materia de acogida de menores migrantes no acompañados, no sólo por la crisis humanitaria que supone sino también ambiental.

Según los datos actuales, Formentera tutela a 137 menores migrantes, de los que una veintena se encuentran en la isla. Esta situación es "insostenible a largo plazo", según ha afirmado Portas, quien ha destacado que esta gestión se hace sin ningún tipo de apoyo del Gobierno de España y ha insitido en la necesidad de contar con la implicación de la administración estatal.

Por lo que respecta al ámbito ambiental, Portas ha hecho referencia a la cantidad de pateras que esta crisis migratoria conlleva. Y es que actualmente el Área de Residuos de es Cap acoge un total de 97 embarcaciones, mientras que otras 19 se encuentran en la costa de Formentera y, por diferentes motivos (presentan daños, vías de agua o han sido quemadas), no pueden retirarse de momento de forma segura con los medios que tiene el Consell de Formentera.

Espacios "dignos", no provisionales

"Nos hacen falta espacios adecuados y dignos para dar respuesta y no podemos seguir dependiendo únicamente de recursos provisionales ni de derivaciones a otras islas", ha señalado Portas en su intervención posterior a la reunión, que se ha celebrado hoy con la participación del Govern balear y todos los consells insulares de las islas.

Portas, que ha insistido en que Formentera es la isla "más pequeña y más frágil", pero al mismo tiempo la que recibe más personas migrantes, ha agradecido la ayuda económica del Govern balear con la subvención directa facilitada en las últimas semanas, que ha permitido pagar las deudas con las diferentes entidades que se encargan del cuidado de los menores migrantes no acompañados.

Asimismo, el presidente insular ha lamentado la ausencia de los representantes de la Administración del Estado en la reunión celebrada este jueves y poderles trasladar las deficiencias constatadas en esta crisis migratoria, como la falta de servicio, por parte de Cruz Roja, en la primera asistencia a las personas recién llegadas o la inexistencia de servicio de Salvamento Marítimo en Formentera.

En esta primera asistencia a los migrantes, Portas ha recordado que deben ser los propios agentes de la Policía Local de Formentera y la brigada de servicios de la administración insular quienes ofrecen esa atención esencial, incluyendo entregarles agua para beber.

A todo ello, el presidente apunta que los migrantes que llegan a Formentera no permanecen escasas horas, ya que, en la mayoría de casos, llegan de madrugada y no es hasta bien entrado el día cuando pueden embarcar dirección a Ibiza, en el caso de los migrantes adultos. Otro caso son las familias vulnerables que el Consell de Formentera acoge en instalaciones propias, evitando que deban pernoctar al aire libre durante horas. En la última semana, han llegado tres núcleos familiares que suman un total de 10 personas, 7 de ellas menores. A lo largo de este año, se han atendido 16 núcleos familiares: 42 personas, de las que 24 son menores.

Horas y días esperando en Formentera

Aunque estas familias pasan a disposición de la Policía Nacional, pueden permanecer horas, e incluso días, hasta que se trasladan a Ibiza, mientras los trabajadores del Consell Insular de Formentera facilitan la tramitación de toda la documentación.

Con todo ello, Portas ha expresado su profunda preocupación por la falta de previsión de instalaciones en Formentera a corto plazo que condena a la isla a gestionar emergencias constantes, "en vez de poder realizar una política preventiva y estructural".

El presidente de Formentera ha querido remarcar también "la encomiable labor de los funcionarios y técnicos del Consell Insular de Formentera, que con recursos limitados y en condiciones difíciles sostienen el sistema de acogida", informa la institución en un comunicado. "Su dedicación y compromiso son el pilar que permite garantizar la atención a los menores pese a las carencias estructurales que padecemos", ha destacado.