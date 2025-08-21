Arde un velero cerca del puerto de Formentera, en el Parque Natural de ses Salines

La tranquilidad de la mañana del jueves en el Parque Natural de ses Salines de Formentera se ha visto rota por el incendio, por causas que todavía se desconocen, de un velero situado en el canal de entrada al puerto de la Savina. Según testigos presenciales, los tripulantes de los barcos que se dedican al transporte de turistas están intentando controlar las llamas en este momento.

Desde Salvamento Marítimo informan de que los tripulantes de la embarcación se han puesto a salvo por sus propios medios. La lancha de Salvamar 'Naos', con base en el puerto de Ibiza, se dirige a la zona en estos momentos para intentar controlar la situación en un área muy concurrida en esta época del año, con numerosas embarcaciones fondeadas y otras usando el canal para entrar o salir de la Savina.

HABRÁ AMPLIACIÓN.