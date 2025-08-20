"Sorpresa" en la Cofradía de Pescadores de Formentera por la paralización de la ampliación de la Reserva marina de es Freus

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Formentera, Iván Pérez, manifestó este martes su «sorpresa» al saber que el Consell Insular había pedido paralizar el proceso de ampliación de la Reserva Marina de es Freus para "abrir un espacio de diálogo previo con todas las partes implicadas". Tras conocer esta decisión, Pérez declaró «no entender» este «retraso» ni la necesidad de sentar a la misma mesa a todos los sectores, asegurando «no tener nada que negociar con nadie». «Desde antes de las elecciones locales el equipo de gobierno conoce el trabajo realizado para conseguir esta reserva, así que no entendemos por qué reaccionan como si todo fuera una sorpresa», añadió.

Pérez manifestó desconocer el motivo de este cambio de actitud del Consell: «No sabemos qué pretenden con este retraso o qué tipo de presiones habrán recibido», declaró, antes de explicar que desde la Cofradía habían intentado hacer la reserva para «defenderse de las flotas foráneas de cerco y palangre», así como para «protegerse de la compraventa ilegal de pescado» y, sobre todo, «proteger la pesca recreativa tradicional que se ha hecho toda la vida en Balears».

En este sentido, Pérez recordó que, aunque se produzca esta ampliación de la reserva marina, se podrá seguir ejerciendo la pesca recreativa, tan solo se quitarán algunas artes de pesca que son más agresivas, «pero no es cierto que no vayan a poder pescar». El presidente de la Cofradía de Formentera emplazó a los representantes de los pescadores recreativos a participar en las comisiones de seguimiento de la Reserva de es Freus para conocer los informes técnicos que muestran «científicamente» la recuperación del ecosistema en las reservas «que beneficia tanto a recreativos como a profesionales».

Además, consideró que «no se puede pretender que se trate a un sector primario, como es la pesca profesional, igual que a una actividad de ocio que es la pesca recreativa». «Sería como sentar a los vendedores ambulantes y a los propietarios de tiendas para que hablen y puedan trabajar todos», argumentó el patrón mayor.