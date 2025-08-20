Pesca recreativa sobre la ampliación de la Reserva de es Freus: "Todos los experimentos se hacen con Formentera"

El pasado 16 de julio se informó de la intención del Govern balear de ampliar la Reserva Marina de es Freus hasta unirla a la de sa Punta de sa Creu, en Formentera con lo cual la extensión total de este espacio protegido pasaría de 15.500 a 21.190 hectáreas. Esta iniciativa, que surgía de una propuesta de la Cofradía de Pescadores de la pitiusa del sur y contaba con el aval del Consell Insular, originó protestas entre los pescadores recreativos, que veían reducidas las opciones de ejercer su actividad mientras se seguía permitiendo la pesca profesional en el mismo espacio, lo que invalidaría, según su opinión, el pretendido beneficio para la biodiversidad y convertiría el mar en «un coto privado de pesca».

Precisamente este martes, el Consell de Formentera anunció en un comunicado que había solicitado la «paralización temporal» del trámite de la propuesta de ampliación de la reserva, al considerar imprescindible «abrir un espacio de diálogo previo con todas las partes implicadas para construir un documento sólido y respaldado por el máximo consenso posible». La institución pitiusa aseguraba en la nota que la preservación efectiva «solo será posible si se garantiza un proceso participativo que incorpore la voz de todos los sectores», aludiendo específicamente a «las preocupaciones expresadas por los pescadores recreativos».

Recogida de firmas

Paralelamente, desde la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el director general de Pesca, Antoni M. Grau, también declaró su intención de que «la ampliación de la reserva cuente con el máximo consenso posible de todas las partes implicadas».

Por su parte, la Asociación de Usuarios Recreativos de s’Estany des Peix tiene en marcha desde hace unas semanas una recogida de firmas en la plataforma digital change.org a la que ya se han unido más de 400 personas que respaldan las reivindicaciones de esta entidad, formada en su gran mayoría por pescadores recreativos de Formentera.

En su demanda explican que, desde la creación en 1998 de la Reserva Marina de es Freus, los pescadores no profesionales han visto limitada su afición por una política del Govern balear basada en el aumento de reservas con el argumento de que «los recreistas en todas sus modalidades son competencia desleal para la pesca profesional». Además, consideran que la ampliación de las reservas existentes «supondría la muerte de la náutica recreativa de Formentera», afectando no solo a los propietarios de embarcaciones, sino también al comercio local que les da servicio.

«El pescador recreativo va a pasar el rato en el mar, le sale más barato comprar el pescado que mantener un barco, no es ninguna competencia para el sector», aseveran los promotores de esta iniciativa, lamentando que el Govern «priorice» la atención de las necesidades del sector primario pesquero de Balears, «olvidando al colectivo de recreativos, que son más de 50.000 personas en el archipiélago, a quienes se ha despachado a golpe de prohibición».

También solicitan que se reduzca el espacio de las actuales reservas marinas hasta el 30% por isla exigido por el Acuerdo Verde de la Unión Europea para 2030, al considerar «necesarios» estos espacios protegidos, siempre que sean «de un tamaño razonable y con un control efectivo, porque sin control, no tienen sentido». Según sus cálculos, de producirse esta ampliación, tan solo un 30% de la costa de la pitiusa del sur quedaría fuera de las restricciones más severas, imposibilitando la pesca a las pequeñas embarcaciones que no pueden navegar mar adentro.

Tampoco entienden por qué solo se amplía la reserva de es Freus y no las otras once del archipiélago «si tan beneficioso es para la biodiversidad». Como opción, sugieren hacer «reservas integrales de manera rotatoria» en diferentes zonas, para acabar lamentando que «siempre se hacen experimentos con Formentera».