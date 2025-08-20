Formentera recibe 20 menores migrantes no acompañados en una semana

El Consell de Formentera ostenta la tutela de un total de 136 menores migrantes que han llegado a la pitiusa del sur a bordo de pateras procedentes de Argelia sin sus familiares, según datos facilitados este miércoles por la institución insular tras las numerosas peticiones de los medios. De ese total, tan solo una veintena permanecen en la isla, alojados en las instalaciones de la antigua escuela de es Cap de Barbaria. El resto está distribuido en diferentes centros de Ibiza y Mallorca, a cargo de organizaciones especializadas en este tipo de acogimiento, como la Fundación Samu.

Según los datos del Consell de Formentera, la pasada semana llegaron 20 menores extranjeros no acompañados entre los más de 300 migrantes que arribaron en el transcurso de una oleada de llegadas sin precedentes que puso a la isla al límite de su capacidad logística y operativa. Entre los extranjeros llegados en patera la semana pasada había tres núcleos familiares que sumaban un total de diez personas, siete de ellas menores.

En cuanto al cómputo en lo que va de año, Formentera ha recibido a un total de 65 niños y adolescentes migrantes no acompañados desde enero hasta el 31 de junio y a 16 núcleos familiares que suman 42 personas, entre las cuales había 24 menores de edad.

Desde el Consell de Formentera se ha denunciado en varias ocasiones el inasumible coste económico que la tutela de los menores llegados desde Argelia supone para las arcas de la institución. Según cifras del propio Consell, solo en los meses de enero y febrero de este año este coste ya suma los 1.547.882,80 euros