El chárter recurre la orden de retirada de barcos de s’Estany des Peix del Consell de Formentera

La Asociación de Empresarios Usuarios de s’Estany des Peix (Aepuep) presentó este martes un recurso de nulidad contra la circular informativa emitida por el Consell de Formentera el pasado 16 de abril, «que ordena la retirada inmediata de embarcaciones en un plazo de tres días, bajo amenaza de sanciones y destrucción de bienes», según un comunicado de la misma asociación.

El recurso denuncia que esta circular, «aunque presentada como un simple aviso, en realidad impone obligaciones y sanciones sin respetar el procedimiento legal ni los derechos fundamentales de los afectados», considera la entidad. Entre otras vulneraciones graves, el comunicado señala la «ausencia de notificación individual, la falta de motivación, la incompetencia material del Consell en esta materia, y la privación de la propiedad privada sin autorización judicial».

Juan M. Piqueras, abogado de la Aepuep, asegura en la nota de prensa que «no se trata solo de barcos, se trata de defender el Estado de Derecho, las garantías básicas de los ciudadanos y la actividad económica legítima que sostiene a decenas de familias en Formentera».

Además, la asociación advierte de que «ejecutar esta orden sin procedimiento ni autorización judicial» podría constituir infracciones y «delitos graves», como prevaricación, usurpación, daños sobre bienes ajenos o coacciones, además de responsabilidad patrimonial y civil por los perjuicios ocasionados.

La Aepuep recuerda que este recurso no es una acción aislada, sino una «defensa colectiva» de todos los usuarios de s’Estany des Peix y de la «actividad económica vinculada al mar» en Formentera. Por ello, hacen un llamamiento a todos los empresarios, autónomos, trabajadores y ciudadanos que quieran preservar sus derechos y proteger el tejido económico de la isla a sumarse a la asociación, argumentando que cuantos más sean, más fuerza tendrán «para defender nuestros derechos frente a decisiones arbitrarias».

Desde la asociación insisten en que «no se puede permitir que se vulneren principios básicos de legalidad, ni que se destruya el motor económico y social que representa el Estany des Peix».

Finalmente, la Aepuep insta al Consell a suspender de inmediato cualquier actuación material basada en esta circular hasta que se resuelva judicialmente.