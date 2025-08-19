Formentera pide parar la ampliación de la Reserva Marina de es Freus

El Consell de Formentera ha solicitado al Govern balear la "paralización temporal" del trámite de la propuesta de ampliación de la Reserva Marina de es Freus, presentada por la Cofradía de Pescadores de la isla. La institución insular y el Govern consideran imprescindible "abrir un espacio de diálogo previo con todas las partes implicadas para construir un documento sólido y respaldado por el máximo consenso posible", según un comunicado del Consell Insular.

Esta petición responde a la voluntad del Consell de Formentera de avanzar hacia el objetivo del 30% de protección marina para el año 2030, pero hacerlo "con responsabilidad y corresponsabilidad social". La institución pitiusa, de acuerdo con el Govern, entiende que la preservación efectiva "solo será posible si se garantiza un proceso participativo que incorpore la voz de todos los sectores", después de las preocupaciones expresadas por los pescadores recreativos, continua el comunicado.

Protección marina

"Formentera tiene un compromiso firme con la protección marina, pero sabemos que cualquier decisión que afecte nuestros recursos naturales y nuestra economía debe partir de un amplio consenso", ha señalado la consellera de Igualdad, Participación Ciudadana y Sector Primario, Belén Palerm. Por ello, se pide detener la tramitación para poder "escuchar a todos" y asegurar que el acuerdo final cuente con "amplios apoyos y tenga recorrido en el tiempo", ha apuntado Palerm.

Por su parte, la conselleria balear de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha mostrado plena disposición a trabajar de manera coordinada con el Consell de Formentera en esta línea, y a reconocer la necesidad de sumar esfuerzos para garantizar una gestión marina ejemplar y adaptada a la realidad de la isla. En este sentido, el director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha manifestado que quiere que "la ampliación de la reserva cuente con el máximo consenso posible de todas las partes implicadas", según la nota de prensa de la institución insular. El objetivo es que las Balears sigan siendo un referente en la conservación y protección marina, siempre con el apoyo y la implicación del sector", continúa el texto. Además, Grau ha recordado que la pesca recreativa tradicional se puede practicar con "total normalidad" en las reservas marinas.

Conservación pesquera

Con esta iniciativa, Formentera refuerza la colaboración institucional con el Ejecutivo balear y proyecta un mensaje de liderazgo en la conservación marina en el Mediterráneo. La ampliación de la Reserva Marina de es Freus tiene como objetivo "la protección del entorno marino del archipiélago y la conservación de la biodiversidad marina". Las reservas marinas son figuras de conservación pesquera con las que se regulan los usos y la explotación de los recursos marinos con el objetivo de incrementar su regeneración natural y conservar los ecosistemas marinos. Una de las funciones principales de las reservas es el mantenimiento de la pesca de artes menores.