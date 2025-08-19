Formentera solo ha pedido a Airbnb que retire un anuncio de alquiler turístico ilegal en dos meses

A una semana de que se cumplan los dos meses desde que el Consell insular de la pitiusa del sur firmara un acuerdo con la plataforma de alquiler de viviendas turísticas Airbnb, Formentera solo ha denunciado la existencia de un anuncio que no cumplía la normativa local «de forma manifiesta»: el alquiler de una embarcación que, según fuentes del Consell, ya ha sido retirado de la página web de la compañía.

La duda sobre la eficiencia de este convenio surge cuando, en una rápida búsqueda con fechas tomadas al azar, por ejemplo del 26 al 30 de agosto, aparecen 48 ofertas de alojamiento en la web de las cuales siete son embarcaciones amarradas en el puerto de la Savina, fondeadas en Cala Saona o «cerca de s’Estany des Peix».

Este tipo de oferta, ilegal según la legislación vigente, es variada pero no barata. Por 591 euros la noche pueden dormir dos personas en la Savina a bordo de una menorquina. Si salen del puerto durante el día hay que añadir 180 euros para el capitán y 30 euros para combustible. También está la opción de alquilar un barco por 1.419 euros la noche que se anuncia como «alojamiento entero. Vivienda en La Sabina [sic]», pero que se renta «con capitán incluido, mínimo 5 horas, aproximadamente 1.000 euros». Este tiene una ventaja añadida: es posible dormir fuera del puerto, «por ejemplo en Espalmador», donde pueden hacer una barbacoa por 35 euros por persona más 150 euros para el capitán, que dormirá «en su casa o en tienda exterior».

Empresa de chárter

«Cerca de s’Estany des Peix» está el velero de 14 metros donde hasta cuatro adultos pueden dormir por 936 euros la noche. Y en Cala Saona fondea otro de los barcos anunciados en Airbnb para alquiler de corta duración. Además, están disponibles las cuatro embarcaciones de una empresa de chárter activa en diferentes zonas costeras de España que ofrece tours diarios o pernoctaciones en su página web.

Para presupuestos ajustados está la opción «barco dormitorio en Formentera», en el que dos personas pueden dormir en la Savina de 20 a 8 horas. Los anfitriones facilitan una tarjeta para usar los baños de la marina y poder ducharse. «La razón de este horario es que el barco se alquila para pasar el día, de 11 a 19 horas y hay que limpiarlo», indican el anuncio.

Caravana en la Savina

En la misma plataforma sigue un anuncio denunciado por Diario de Ibiza el pasado 26 de mayo por ofrecer «una camper para recorrer Ibiza en modo caracol». No solo no se ha retirado de la web, sino que ha ampliado su campo de acción y ahora también permite recorrer Formentera del mismo modo por 107 euros la noche.

Desde la plataforma Airbnb confirman que la compañía solo puede retirar los anuncios de alquileres turísticos «que vulneran las normativas locales de forma manifiesta» siguiendo un procedimiento que dicta que, primero, «las autoridades deben identificar y notificar estos alojamientos para que la plataforma los dé de baja», tal y como explicó el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, tras firmar el convenio de colaboración el 25 de junio.

La otra línea de acción a la que se comprometió la compañía es la obligación de que cualquier nuevo anuncio de alquiler de corta duración que se publicite en su página web muestre un número de registro. Porque la ilegalidad en los casos de caravanas, barcos o tiendas de campaña son evidentes, pero todavía es muy fácil identificar a simple vista anuncios de viviendas que, por sus características, nunca podrían obtener una licencia como alojamiento turístico.

En la vecina Ibiza están haciendo los deberes y, según publicó este diario el 13 de agosto, Airbnb ha dejado de ofrecer más de 10.000 plazas turísticas presumiblemente ilegales en un año, pasando de 14.500 en julio de 2024 a 4.400 el mes pasado.

Sin noticias del nuevo inspector de Turismo del Consell

Parece que los augurios más realistas se han confirmado y Formentera no tendrá inspector de Turismo este verano. Cuando queda menos de la mitad de la temporada estival, desde el Consell Insular no pueden precisar si el primer proceso de selección de este profesional que debía garantizar la legalidad de los alojamientos turísticos que se ofrecen en la isla ha concluido ni si se puede sacar una nueva convocatoria pública para intentar formar una bolsa de inspectores turísticos. La persona que debería dar el visto bueno a esos dos aspectos del procedimiento legal está presumiblemente de vacaciones y nada se puede hacer por el momento.

La única persona que quedaba disponible para ocupar el puesto, de las cinco que aprobaron el concurso, debía notificar al área de Contratación del Consell el pasado viernes 8 de agosto si aceptaba el puesto de trabajo o no, según explicaba entonces el conseller de Recursos Humanos, Hugo Martínez. Es de suponer que su respuesta fue negativa o en los diez días transcurridos se hubiera hecho formal su nombramiento.

Así que, al parecer, la realidad impone la organización de un nuevo proceso de selección que, siendo muy optimistas, podría comenzar el próximo lunes 25 de agosto, por poner una fecha al azar. La primera convocatoria del anterior concurso se publicó el 24 de abril y culminó el 10 de julio con la publicación del listado definitivo de aspirantes que habían aprobado y pasaban a formar parte de la bolsa de inspectores de Turismo. Son dos meses y medio de trámites solo para constituir un listado de cinco aspirantes, tras eliminar en las diferentes fases del concurso a 14 candidatos, un periodo de tiempo que, de repetirse, nos llevaría a mediados de noviembre sin la presencia de este profesional en la isla. Es cierto que está previsto que el inspector de Turismo trabaje todo el año en Formentera, pero también es evidente que pocas inspecciones positivas podrá realizar una vez terminada la temporada estival..