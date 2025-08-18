El piloto de F1 Franco Colapinto, a toda velocidad en moto de agua en Formentera

El piloto automovilístico de Fórmula 1 argentino Franco Alejandro Colapinto, de 22 años, se encuentra en las Pitiusas disfrutando del mar y de las carreteras de las islas a golpe de pedal. El joven nacido en la provincia de Buenos Aires pasa sus días libres en aguas de Ibiza y Formentera con su compatriota Bizarrap.

Colapinto ha subido a las redes sociales dos historias en Instagram en las que aparece en moto de agua y pedaleando por las carreteras de las islas rodeadas de pinos.

El argentino se llevó el Campeonato de España de F4 en 2019 y fue tercero en las competiciones de Toyota Racing Series (2020) y Eurocopa de Fórmula Renault (2020), Asian Le Mans Series (2021). Además, fue cuarto en el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA (2023) y compitió en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA con el equipo MP Motorsport durante diez rondas el año pasado.

Fue miembro de la Academia de pilotos de Williams desde 2023 hasta 2025. Además, participó en los entrenamientos postemporada 2023 de Fórmula 1 al volante del FW45. En 2024 se subió al FW46 en los entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña.

El argentino fue piloto titular de Williams desde el Gran Premio de Italia, en reemplazo del estadounidense Logan Sargeant, hasta el final de la temporada.

Este año fue piloto de reserva para la escudería Alpine hasta ser ascendido a piloto titular tras seis carreras.