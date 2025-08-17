El legendario exfutbolista Ronaldo se toma unos días libres en Ibiza mientras decide su futuro
El jugador brasileño, retirado hace años, se fotografía con su mujer, la modelo Celina Locks, delante de es Vedrà
No importa cuánto cambie en la vida del célebre exfutbolista Ronaldo Nazário de Lima, siempre reservará unos días de verano para volver a Ibiza y recargar pilas. El dos veces ganador del Balón de Oro se fotografió abrazado a su mujer, la modelo brasileña Celina Locks, delante de es Vedrà. Ella fue la que compartió la imagen ayer en redes sociales con un sencillo mensaje: "Horas doradas, recuerdos inolvidables".
El delantero, ya retirado, ha disfrutado de varios días junto a su familia en la isla, ya que a finales de julio subió a sus redes sociales una foto de sus cuatro hijos en un barco en la entrada a una cueva del litoral ibicenco. Ronaldo escribió como acompañamiento a la instantánea: "Mis amores". Él y su mujer sienten debilidad por Ibiza y así lo demuestra el que decidiesen celebrar su boda en la iglesia de es Cubells hace casi dos años.
El célebre exjugador vive unos meses en los que debe decidir a qué se va a dedicar después de dejar la presidencia del Real Valladolid tras una temporada en la que descendió a Segunda División.
Además, presentó su candidatura para dirigir la Federación de Fútbol de Brasil, pero dio marcha atrás en marzo por falta de apoyo de las organizaciones regionales del país. Recientemente, apareció en el Mundial de Clubes como embajador del torneo en Estados Unidos.
- Un pescador sin licencia se enfrenta a 60.000 euros de multa por capturar 1,5 kilos de pescado en la Reserva Marina de es Freus
- El restaurante de Formentera Cala Duo recurre su cierre
- Cerrado un restaurante por funcionar como discoteca ilegal en una playa protegida de Formentera
- Vivienda en Formentera: Lo que la legalidad de un desahucio esconde
- Ibiza y Formentera liberalizan la circulación de vehículos de residentes entre las dos islas
- Bizarrap se quita las gafas y la gorra para disfrutar del mar de Formentera
- Formentera, colapsada por la llegada de migrantes, exige ayuda estatal: 'Así no podemos seguir
- Denuncian un posible vertido de aguas residuales en el Parque Natural de ses Salines de Formentera